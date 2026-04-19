‘인생은 아름다워’ 라비에벨, 코스는 더욱 더 아름다워…선수들 “그린 컨디션 세계 최고 수준”

DB손해보험 프로미 오픈 1~3R 버디 1298개

조제형 상무 “선수들 최상 기량 발휘토록 세팅”

KPGA투어 시즌 개막전 DB손해보험 프로미 오픈 개최지인 강원도 춘천시 라비에벨 올드 코스 1번 홀. KPGA

라비에벨은 ‘인생은 아름다워’라는 의미의 프랑스어다. 이름대로 골프장을 찾는 모든 이들이 즐거움을 만끽하고 돌아갈 수 있도록 연중 손님맞이 채비를 한다. 맏형격인 충남 천안 우정힐스CC와 막내인 라비에벨 듄스코스와 마찬가지로 카트 이용료 8만원을 고수하는 것도 그 일환이다.

춘천(강원도)=정대균골프선임기자(golf@kmib.co.kr)