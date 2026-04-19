직장인 77% “韓, 장애인 일하기 안 좋아”… 영세사업장 집중
직장인 10명 중 8명꼴로 한국을 장애인이 일하기 어려운 사회라고 인식하는 것으로 조사됐다. 이같은 응답은 공공기관 대비 민간 기업, 그중에도 소규모 사업장에서 특히 두드러졌다.
시민단체 직장갑질119는 여론조사 전문기관 글로벌 리서치에 의뢰해 지난 2월 2~8일 전국 만 19세 이상 직장인 1000명을 대상으로 실시한 장애인 채용 관련 온라인 설문조사 결과를 19일 발표했다.
조사에서 ‘한국이 장애인이 일하기 좋은 사회라고 생각하는가’라는 질문에 응답자의 76.7%는 ‘그렇지 않다’고 답했다. 이같은 응답은 남성(72.5%)보다 여성(81.2%)에서 높게 나타났다.
직장의 종류·규모별로는 영세 소규모 사업장일수록 부정 응답률이 높았다. 공공기관 69.9%, 민간 300인 이상 사업장에서 70.3%로 나타난 데 비해 민간 5인 미만 사업장에서는 ‘그렇지 않다’는 응답이 85.7%나 됐다.
자신의 일터에 장애인 채용 관련 편견 또는 차별 분위기가 있다는 응답은 46.2%로 조사됐다. 장애인을 위한 ‘배리어 프리’ 공간이 직장에 준비돼 있느냐는 질문에는 절반 넘는 51%가 ‘그렇지 않다’고 응답했다. 직장에서 장애 비하나 희화화 표현을 들은 적 있다고 답한 비율도 17.4%였다.
직장갑질119는 장애인 채용 관련 편견을 줄여나가기 위해 장애인 고용 의무제를 실효성 있게 운영해야 한다고 지적했다. 해당 단체 소속 박은하 노무사는 “장애인을 노동 현장에서 함께 일하는 동료로 자연스럽게 접할 수 있게 하는 것이 차별과 배제를 출이는 출발점”이라고 말했다.
송경모 기자 ssong@kmib.co.kr
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