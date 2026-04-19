“늑구 사인, 3만원”… 집 돌아온 늑대의 뜨거운 인기
대전시장 “늑구 돌아오니 축구, 야구 승리”
대전 오월드에서 탈출했다가 포획된 늑대 ‘늑구’가 온오프라인에서 연일 화제를 모으고 있다. 중고거래 플랫폼에 늑구 사인 판매 글까지 올라오는 등 관심이 뜨겁다.
19일 중고거래 플랫폼 당근마켓에 ‘탈출의 대가 늑구 선생님의 사인입니다’는 늑구 사인 판매글이 등장했다. 글쓴이는 “대전 오월드에서 줄서서 받아왔다”며 ‘늑구 자유로워지세요’는 문구와 함께 늑구의 발 도장을 그린 종이를 판매한다고 했다. 아직 재개장 시점이 정해지지 않았지만 오월드 이용권을 판매한다는 글도 이어지고 있다.
소셜미디어와 온라인 커뮤니티 등에도 늑구의 소식이 유행처럼 번지고 있다. 특히 늑구가 돌아오자 대전 지역 스포츠 팀들이 연패를 끊고 승리해 화제를 모으고 있다.
프로축구 K리그1 대전하나시티즌은 지난 18일 서울월드컵경기장에서 열린 하나은행 K리그1 2026 8라운드 원정 경기에서 FC서울에 1대 0 승리를 거뒀다. 한화 이글스도 같은 날 부산 사직야구장에서 열린 롯데 자이언츠와 원정 경기에서 5대 0으로 승리하면서 대전 지역 프로 스포츠 구단들이 연달아 승전보를 울렸다.
온라인 커뮤니티와 SNS에는 ‘늑구가 복귀하자마자 대전하나시티즌과 한화이글스가 31일과 10일 만에 각각 승리했다’는 반응이 잇따랐다. 이장우 대전시장도 지난 18일 스레드에 ‘늑구가 돌아오니 축구, 야구 모두 승리했네’라는 글을 게시했다.
늑구를 본떠 만든 빵을 판매하는 등 늑구를 활용한 마케팅도 이어지고 있다. 대전 지역 빵집 하레하레에서는 지난 18일부터 ‘늑구빵’을 판매하고 있다.
LG전자 베스트샵 대전본점은 대형 전광판을 통해 송출 중이던 ‘늑구야 돌아와’ 메시지를 지난 17일부터 ‘늑구야 돌아와서 고마워’로 바꿔서 송출하고 있다.
현재 늑구는 오월드 안 격리 공간에서 먹이를 섭취하며 휴식을 취하고 있다. 전날 분쇄한 소고기와 생닭 650g을 먹고 무리 없이 소화시킨 것으로 알려졌다.
오월드 재개장 일정은 아직 정해지지 않았다. 오월드 안전 관리 체계 점검과 시설 재정비가 이어지면서 주말 운영이 중단됐다. 대전시 관계자는 “늑구가 회복하고 시설 정비가 끝나는 대로 재개장 일정을 빠르게 안내하겠다”고 말했다.
늑구는 지난 8일 오월드에서 탈출한 뒤 17일 0시44분쯤 대전 중구 안영나들목 인근에서 포획됐다. 체중이 3㎏가량 감소하고, 위장에서 길이 2.6㎝의 낚싯바늘이 발견돼 내시경으로 제거하는 시술을 받았다. 건강 상태는 전반적으로 양호한 것으로 전해졌다.
대전=김성준 기자 ksj@kmib.co.kr
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