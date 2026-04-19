“영영 모를 뻔한 1억”…KT무빙서비스로 주식·연금 찾았다
KT무빙서비스, 누적 이용자 1000만 세대 돌파
서울 영등포구에 살고 있는 김모(52)씨는 KT무빙의 주소 일괄변경 서비스 ‘KT무빙서비스’를 신청한 뒤 얼마 지나지 않아 우편물 한 통을 받고 깜짝 놀랐다. 1억원 넘는 주식을 보유하고 있다는 내용의 안내문이었기 때문이다. 주식명이 익숙해 기억을 더듬던 김씨는 30대 시절 자신이 근무했던 회사가 발행한 주식임을 깨달았다. 당시 비상장사였던 회사는 김씨가 퇴사한 이후 상장에 성공한 것이다.
경기도 평택에 사는 길모(45)씨도 KT무빙서비스 덕을 톡톡히 본 사례다. 그는 KT무빙서비스를 신청했다가 돌아가신 아버지가 남겨둔 연금보험 존재를 알게 됐다. 길씨는 밀린 보험금을 납입한 뒤 1억원에 달하는 연금 수령권을 회복했다.
KT무빙은 지난 7일 기준 서비스 누적 이용 세대가 1000만3354세대로 집계됐다고 19일 밝혔다. 도입 26년 만에 이용 세대 1000만 가구를 돌파한 것이다.
이 서비스는 이사나 부서 이동으로 주소와 연락처가 바뀐 경우 금융·통신·보험사 등 여러 곳에 등록된 정보를 무료로 한 번에 변경해 준다. 별도 회원가입 없이 본인 인증만 거치면 누구나 무료로 이용할 수 있다.
행정안전부는 도로명주소 도입 초기, 주소 변경에 따른 국민 불편을 최소화하고자 KT무빙서비스와 업무협약(MOU)을 체결하고 해당 채널을 적극 활용해 왔다. KT무빙은 이와 관련해 “행안부의 주소 정책과 민간 서비스가 결합해 국민 생활 편의를 높인 대표적인 민관 협력 성과”라고 자평했다.
우편물 반송이나 오배송을 획기적으로 줄이고, 기업 고객 정보 관리 효율을 높일 수 있다는 게 KT무빙서비스 강점이다. KT무빙은 누적 1000만 세대 이용 기준 오배송 우편물을 연간 3억 통 줄여 약 1조3500억원의 사회적 비용 절감할 수 있다고 설명했다.
오배송을 막으면 반송 차량이 달리지 않아도 되고, 버려지는 종이 우편물도 감소해 환경보호 측면에서도 유의미한 성과를 거두고 있다. KT무빙에 따르면 연간 감축되는 이산화탄소(CO2)만 약 3591만㎏에 달하는데, 이는 소나무 약 326만 그루가 연간 흡수하는 CO2와 맞먹는 수준이다.
KT무빙 관계자는 “1000만 세대 돌파는 국민 편익을 높이기 위한 행정안전부와의 민관 협력이 생활 속에서 실질적인 성과로 이어진 결과”라며 “앞으로도 국민이 보다 편리하게 이용할 수 있는 생활편의 서비스로 역할을 확대해 나가겠다”고 말했다.
손재호 기자 sayho@kmib.co.kr
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