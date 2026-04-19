충남도, 자동차 구동계 소음진동평가 기반 구축 선정
충남도가 미래자동차 핵심부품의 품질 경쟁력 확보를 위한 소음·진동 평가 기반을 구축하기로 했다.
도는 산업통상부 주관 ‘2026년도 자동차분야 신규 기반 조성사업’ 공모에 ‘미래자동차 구동계 소음진동평가 기반 구축’ 사업이 선정돼 국비 50억원을 확보했다고 19일 밝혔다.
올해부터 5년간 122억원을 투입해 보령시 관창일반산업단지에 모터·변속기·감속기 등 미래차 구동계 핵심부품의 소음·진동 성능평가부터 원인 분석, 개선·검증까지 가능한 통합 지원체계를 구축할 계획이다.
주요 사업 내용은 구동계 소음·진동 연구센터 건립, 구동계 핵심부품 소음·진동 성능평가 장비 구축, 구동계 평가 절차 개발, 기술 지원 및 사업화 지원 등이다.
아울러 보령시 관창일반산업단지에 있는 친환경 배터리 평가센터, 고성능 전동화센터와 내년 준공 예정인 전기자동차(EV) 핵심부품 안전성 평가센터 등과 연계해 미래차 핵심부품 평가·지원 거점 기능을 강화할 예정이다.
도 관계자는 “전동화 전환이 가속화되면서 구동계 소음·진동 저감 기술이 미래차 품질을 좌우하는 핵심 요소로 떠오르고 있다”며 “도내 기업의 기술 경쟁력을 끌어올리고 충남이 미래차 핵심부품 평가 거점으로 한 단계 더 도약할 수 있도록 최선을 다할 것”이라고 말했다.
홍성=김성준 기자 ksj@kmib.co.kr
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