차영수 “강진 파크골프장 사업 차질은 명백한 행정 실패”
부지 매입계약 체결 후 법적 분쟁
차영수 더불어민주당 강진군수 후보는 강진 학장리 일대 파크골프장 조성 사업에 대해 “군민이 바라는 생활체육 인프라 사업이 허술한 행정과 안일한 대응으로 발목 잡힌 것은 매우 안타까운 일”이라며 “신속한 문제 해결과 사업 정상화가 반드시 필요하다”고 19일 밝혔다.
차 후보는 이날 보도자료를 내고 “권리관계가 충분히 정리되지 않은 부지에 매입계약을 체결하고, 이후 법적 분쟁이 불거진 뒤에도 제대로 된 해법을 내놓지 못한 것은 사전 검토 부실이 빚은 행정 실패”라며 “행정이 처음부터 부지 적정성과 권리관계, 공유재산 활용계획을 치밀하게 점검했더라면 군민 혈세가 낭비될 우려도, 사업 지연도 충분히 막을 수 있었을 것”이라고 지적했다.
이어 “더 심각한 문제는 군민들이 기대했던 파크골프장 조성 사업이 시작도 제대로 못 한 채 멈춰 설 처지에 놓였다는 점”이라며 “생활체육 기반 확충은 물론 체류형 관광과 지역상권 활성화까지 연계될 수 있는 사업이 행정의 준비 부족으로 늦어지고 있다는 사실을 무겁게 받아들여야 한다”고 강조했다.
차 후보는 파크골프장 조성 자체는 반드시 정상화하겠다고 밝혔다. 이를 위해 기존 계약과 부지 선정 전 과정 전면 재점검 과 계약 해지 및 계약금 환수 등 가능한 법적 대응 검토, 대체부지 즉시 검토와 단계별 재추진, 전국대회·생활체육·관광이 결합된 복합형 파크골프장 재설계를 추진하겠다고 밝혔다.
차 후보는 끝으로 “더불어민주당은 여당으로서, 강진 파크골프장을 정상적으로 추진할 수 있는 실행력과 협의력을 갖고 있다”며 “민주당 정부와의 정책 협의는 물론, 전남광주특별시·정부 협력 채널을 적극 활용해 생활체육·관광 인프라에 필요한 재정과 행정 지원을 끌어오겠다”고 말했다.
강진=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
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