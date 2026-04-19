양구곰취축제 내달 2일 개막…먹거리 체험 콘서트까지
강원도 양구군의 대표 봄 축제인 ‘2026 청춘양구 곰취축제’가 5월 2일부터 5일까지 나흘간 양구 레포츠공원 일원에서 열린다.
올해로 23회를 맞는 이번 축제는 ‘로얄 곰취’를 슬로건으로 곰취를 주제로 한 먹거리, 체험, 콘서트까지 오감을 만족시킬 다양한 프로그램이 진행된다.
어린이날 연휴에 열리는 만큼 어린이를 동반한 가족 단위 방문객을 위한 다양한 체험 프로그램이 운영된다. ‘캐치 티니핑’ 팝업놀이터에서는 아케이드, 액티비티, DIY 체험이 결합된 키즈존이 운영된다.
키즈 어드벤처존에서는 이동식 동물원과 에어바운스, 곰취 키트 만들기 등 아이들이 직접 참여할 수 있는 프로그램이 상시 진행된다.
5월 2일에는 미니특공대 싱어롱쇼, 5월 5일 어린이날에는 캐치 티니핑 싱어롱쇼, 가족 동요제인 ‘고미랑 놀고 노래하고 즐기고’가 마련돼 가족 방문객들에게 특별한 추억을 선사한다.
축제 주인공인 곰취를 활용한 먹거리와 체험 프로그램도 풍성하다.
곰취 페스토 피자와 아이스크림 등을 직접 만들어보는 체험을 비롯해 곰취 떡메치기와 쌈 시식 행사 등 오감을 만족시키는 프로그램이 운영된다.
명품 곰취 막걸리 판매도 함께 이루어져 방문객들에게 색다른 미식 경험을 제공할 것으로 기대된다.
축제의 밤을 수놓을 공연 프로그램도 다채롭게 펼쳐진다.
축제 첫날인 2일에는 최수호, 김다비 등이 출연하는 MBC 라디오 공개방송, 3일에는 DJ DOC와 박다혜가 참여하는 청춘양구 콘서트가 열린다.
4일에는 장윤정과 김홍남이 출연하는 로얄 곰취 콘서트, 5일에는 어린이날 특별 가족콘서트 ‘옥상달빛’이 준비돼 있다.
이번 축제는 지속 가능한 친환경 축제를 목표로 축제장 내 일회용품 사용을 줄이고 다회용기 사용을 지속해서 시행함으로써 친환경 축제 문화를 더욱 확산해 나갈 방침이다.
군은 지난해 곰취축제를 비롯한 지역 대표 3대 축제 모두에서 역대 최다 방문객 수를 기록하며 지역 대표 축제로서의 위상을 입증한 바 있다. 올해도 더욱 풍성해진 프로그램 운영을 통해 지난해 성과를 이어갈 것으로 기대된다.
최진희 양구문화재단 사무국장은 19일 “양구곰취축제를 즐기며 따뜻한 봄을 만끽할 수 있도록 전 세대를 아우르는 다양한 프로그램을 준비하고 있다”며 “가족, 친구, 연인 등 누구나 즐길 수 있는 이번 축제에서 곰취 향과 함께 특별한 추억을 만들어 가시길 바란다”고 말했다.
양구=서승진 기자 sjseo@kmib.co.kr
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