응급실 뺑뺑이 구조개선…‘메디시티 대구’ 명성 회복 나서

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지역 의료 강화에 나설 방침이다. 환자 중심의 의료환경 조성, 필수의료 강화, 신종 감염병 팬데믹 효율적 대응 등을 목표로 보건의료서비스, 지역필수보건의료, 위기대응거버넌스 등 3개 분과위원회가 활동한다.