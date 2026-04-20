대구 달성군 ‘비슬산 참꽃문화제’ 상춘객 10만명 몰려
대구 달성군은 대표 봄 축제인 ‘비슬산 참꽃문화제’에 전국에서 약 10만명의 상춘객들이 찾았다고 19일 밝혔다.
달성문화재단은 17~19일 국립대구과학관 광장과 비슬산 유스호스텔 일원에서 제30회 비슬산 참꽃문화제를 진행했고 약 10만명의 관람객이 다녀간 것으로 추산된다. 특히 올해는 예년보다 참꽃의 개화 상태가 절정에 달해 전국에서 관람객을 끌어 모으는 데 성공했다는 평가다.
올해는 개최 장소를 비슬산 자락에서 국립대구과학관 광장으로 옮겨 첫선을 보였다. 산간 지역의 공간적 한계를 벗어나 접근성을 대폭 개선했고 유모차를 동반한 가족 단위 관람객부터 노년층까지 전 세대가 즐기는 ‘축제의 대중화’를 이뤄냈다고 달성군은 평가했다.
행사 기간 동안 무료 셔틀버스를 집중 운행해 행사장 접근성을 개선했고 이에 교통 혼잡과 주차 불편이 최소화됐다고 달성군은 설명했다.
최재훈 달성군수는 “제30회를 맞이한 비슬산 참꽃문화제는 자연과 문화, 지역 경제가 공존하는 달성군의 독보적인 브랜드로 자리 잡았다”며 “앞으로도 축제의 전통을 계승하며 더욱 내실 있는 콘텐츠를 선보이겠다”고 말했다.
대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr
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