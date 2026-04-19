전남광주 중대선거구제 시범도입…의원정수 91명
한 선거구서 2인 이상 선출
광주 지역구 4·비례 1 늘어
지역 정치권 반응은 엇갈려
전남광주통합의회 의원정수가 비례대표를 포함해 91명으로 늘어난다.
20일 광주시와 전남도에 따르면 중대선거구제 확대 도입과 시·도의회 광역의원 비례 대표 확대를 골자로 한 정치개혁 법안이 지난 18일 국회 문턱을 넘으면서 현행 10%인 시·도의회 비례대표 정수 비율이 14%로 상향 조정됐다.
중대선거구제는 한 선거구에서 1명을 뽑는 소선거구제와 달리 2명 이상의 당선자를 뽑는 선거구제로, 광주 국회의원 지역 선거구 중 동구남구갑·북구갑·북구을·광산구을 4곳의 시·도의회 선거에 중대선거구제가 최초로 도입된다.
이에 따라 광주시의회 의원정수는 지역구 4명과 비례 1명 등 모두 5명이 늘어 현재 23명에서 28명으로 증원된다. 전남은 비례만 2명 늘어 기존 61명에서 63명으로 증가한다.
기초의원 정수의 경우 광주는 현행 68명에서 72명으로 4명 늘어나며, 전남은 247명을 유지한다.
시·도는 20일부터 선거구획정안 마련과 의견조회, 선거구 획정위원회 회의, 선거구 획정 조례 개정 작업 등에 나설 방침이다. 광주시의회와 전남도의회는 획정안이 제출되면 원포인트 임시회 등을 열어 신속 처리에 나선다는 계획이다.
6·3 지방선거 광주 광역의원 선거구 역시 중대선거구 시범 도입에 맞춰 재편된다. 남구는 기존 1·2선거구가 통합돼 3명을 선출하는 ‘남구 1선거구’로 바뀐다. 북구 갑은 1·2·3선거구를 묶어 4인을 선출하는 ‘북구 1선거구’로, 북구 을은 5·6선거구를 통합해 3명을 뽑는 ‘북구 2선거구’가 재편된다. 또 광산구는 비아동을 분리해 3·5선거구와 통합, 3명을 선출하는 ‘광산 3선거구’로 바뀐다.
지역 정치권에서는 이번 중대선거구 도입을 놓고 반응이 엇갈렸다.
전남광주특별시장 민주당 후보로 선출된 민형배 의원은 최근 자신의 SNS를 통해 “양당 독점의 정치를 조금이나마 흔들고, 정치적 다양성과 대표성을 넓히는 첫걸음”이라며 “무엇보다 광주가 이 개혁의 길을 먼저 낸다는 점은 반가운 대목이다. 최초의 통합에 따른 최초의 정치구조 변화다. 향후 있을 다른 지역의 통합 논의에도 하나의 선행 모델이 될 것”이라고 환영 입장을 밝혔다.
반면, 민주당 내에서도 기대했던 만큼 정수 확대가 이뤄지지 않은 데 대한 볼멘소리도 잇따랐다.
소수정당 역시 소수정당의 의회 진입장벽을 낮추려는 중대선거구제 도입 효과가 미미할 것이라는 관측을 내놓기도 했다. 진보당 한 관계자는 “소수정당 시의원 후보가 있는 곳은 그대로 두고 다른 지역구 자리만 늘려놓았다”면서 “(민주당이) 호남의 기득권 세력임을 스스로 증명한 선거구제 개편”이라고 비판했다.
광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
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