새만금, 10조 투자 기반 ‘에너지 클러스터’ 속도…입주 기업 모집

5월 8일까지 기업기관 모집

R&D부터 실증, 인력양성까지 원스톱 지원

수상태양광 등 인프라 연계

새만금 전경. 전북도 제공

전북특별자치도가 새만금 신재생에너지 산업 거점 구축에 속도를 내고 있다. 대규모 투자 유치로 외형을 키워 온 새만금을 연구·실증·인력 양성이 선순환하는 에너지 산업 생태계로 전환하려는 움직임이다.