새만금, 10조 투자 기반 ‘에너지 클러스터’ 속도…입주 기업 모집
5월 8일까지 기업기관 모집
R&D부터 실증, 인력양성까지 원스톱 지원
수상태양광 등 인프라 연계
전북특별자치도가 새만금 신재생에너지 산업 거점 구축에 속도를 내고 있다. 대규모 투자 유치로 외형을 키워 온 새만금을 연구·실증·인력 양성이 선순환하는 에너지 산업 생태계로 전환하려는 움직임이다.
전북도는 ‘새만금 에너지산업융복합단지 종합지원센터’에 입주할 기업과 기관을 다음 달 8일까지 모집한다고 20일 밝혔다. 이번 모집은 새만금 일대에 구축된 신재생에너지 인프라와 민간 기업의 기술력을 결합해 산업의 부가가치를 높이기 위해 추진된다.
군산 새만금 산업단지에 위치한 종합지원센터는 신재생에너지 분야의 기술 혁신을 지원하는 핵심 거점 시설이다. 입주 기업에는 최대 7년간 안정적인 연구 공간이 제공되며 기술 컨설팅, 제품 상용화, 산·학·연 협력 네트워크 구축 등 사업 전 주기에 걸친 밀착 지원이 이뤄진다.
센터가 들어선 새만금 2공구 일대는 수상태양광 종합평가센터와 신재생에너지 전문인력양성센터 등 관련 기반 시설이 밀집해 있다. 입주 기업들은 이곳에서 자신들이 개발한 기술을 즉석에서 실증하고 전문 인력을 수급받는 등 ‘현장 완결형’ 산업 환경을 활용할 수 있다.
모집 대상은 연구개발업(M70)과 엔지니어링·과학기술 서비스업(M72) 등 에너지 연관 산업 분야다. 도는 서류 심사와 입주 심의를 거쳐 기술력과 성장 가능성이 높은 유망 기업을 최종 선정할 방침이다.
새만금의 이 같은 행보는 최근 급증한 민간 투자를 내실화하려는 전략이다. 2020년 이후 새만금산단의 투자 유치 규모는 10조원을 넘어섰고 입주 계약 기업도 100곳에 달한다. 민선 8기 출범 이후 전북 전체 투자액 17조원 가운데 상당 부분이 새만금에 집중됐다. 도는 집적화된 공간에서 유망 기업을 선별해 입주시키고, 기업 간 협업과 시너지 창출을 유도하는 방식으로 단계적 육성을 추진할 방침이다.
양선화 전북도 미래첨단산업국장은 “종합지원센터를 중심으로 에너지 특화 기업을 발굴하고 산업의 고도화를 추진할 계획”이라며 “기술력 있는 기업들이 새만금에서 성장해 지역 경제의 새로운 활로를 열 수 있도록 지원 체계를 강화하겠다”고 말했다.
군산=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr
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