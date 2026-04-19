반복 플레이 피로도 줄인다… ‘카제나’ 반주년 업데이트 ‘ARISE’ 쇼케이스
스마일게이트의 다크 판타지 로그라이크 RPG ‘카오스 제로 나이트메어’가 론칭 반주년을 기념하는 ‘하프 애니버서리’를 맞아 지난 18일 공식 유튜브 채널에서 쇼케이스를 업로드했다.
이번 반주년 업데이트의 명칭은 ‘ARISE’다. 기존 덱빌딩 로그라이크의 강점을 유지하면서 반복 플레이로 인한 피로도를 줄이고 플레이 만족감을 높이는 방향으로 기획됐다.
업데이트의 핵심은 신규 로그라이크 모드인 ‘출격’이다. 매 탐사마다 경로와 적, 선택지가 달라지는 오리지널 덱빌딩 콘텐츠다. 세이브 데이터가 따로 저장되지 않아 이용자의 전략 통제와 선택이 전체 탐사 결과를 좌우하게 된다. 출격 시 1명의 전투원으로 시작해 탐사를 진행하며 다른 요원들이 합류해 최대 4인 파티를 운영하게 된다.
또한 단기적인 덱 운용 난이도를 높이는 대신 강력한 덱을 완성할 수 있도록 돕는 고위험 고보상형의 운명 시스템이 도입되어 탐사 전략의 폭을 넓혔다.
이용자들의 플레이 피로도를 완화하기 위한 개편도 함께 이뤄진다. 새롭게 도입되는 전투 스킵 모드를 통해 세이브 데이터 선택과 탐사 흐름을 유지한 채 전체 과정을 압축해 빠르게 결과를 확인할 수 있다.
또한 대균열 세이브 데이터의 시즌 제한이 제거되면서 지난 시즌에 애정을 갖고 완성한 나만의 덱을 계속해서 활용할 수 있게 됐다.
베타 서비스를 마친 ‘절규의 나선탑’은 오는 29일 정식 출시한다. 몰입감을 한층 강화한 UI 개선과 함께 서로 다른 세력의 적이 연속으로 등장해 유연하고 전략적인 파티 구성을 요구한다. 은하계 재해 시즌3인 ‘은하에 울리는 노랫소리’도 베일을 벗었다.
반주년을 기념해 퍼스트(이용자)들을 위한 게임 내 보상 이벤트도 다채롭게 마련된다.
이다니엘 기자 dne@kmib.co.kr
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