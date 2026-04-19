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부산도시공사, 계약제도 개선… 지역업체 참여 확대

입력:2026-04-19 11:40
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지역제품 구매 986억원 규모로 확대
발주계획 분기 공개 참여 기회 확대
상생결제 시스템 개선 공정성 강화

부산도시공사 사옥 전경. 부산도시공사 제공

부산도시공사가 계약제도 개선을 통해 지역업체 참여 확대와 지역경제 활성화에 나선다.

부산도시공사는 ‘지역상생 강화’와 ‘공정·투명 계약 확립’, ‘선제적 리스크 관리’를 핵심으로 한 계약업무 운영개선 계획을 본격 추진한다고 19일 밝혔다.

우선 지역 생산제품 구매를 확대한다. 공사는 올해 구매 규모를 986억원으로 늘리고 구매율 목표도 78.4%까지 상향해 지역 중소기업과 소상공인의 판로 확대를 지원할 계획이다.

지역업체 참여 기반도 강화한다. 기존 연 1회 공개하던 발주계획을 분기별로 확대해 입찰 준비 기간을 충분히 제공하고, 분할 발주와 공동도급을 유도해 참여 기회를 넓힌다.

협력업체의 편의성과 계약 환경 개선도 함께 추진된다. 공사는 상생결제 원스톱 시스템인 ‘이지싱크’를 도입해 별도의 계좌 개설 없이 기존 주거래계좌를 활용할 수 있도록 했다. 이를 통해 자금 관리 부담을 줄이고, 하도급 대금과 노무비 지급 관리체계를 강화해 체불을 방지한다는 방침이다.

아울러 공사는 관련 법령 개정 사항을 상시 반영하고 발주 전 사전 검토와 데이터 기반 실적 관리를 통해 제도 운영을 체계화할 계획이다. 사회적 약자기업에 대한 지원도 함께 확대해 지역 상생 생태계 조성에 나선다.

신창호 공사 사장은 “이번 계약제도 개선은 지역 공기업으로서 사회적 책임을 강화하고 지역기업이 체감할 수 있는 변화를 만들기 위한 것”이라며 “앞으로도 실효성 있는 제도 개선을 통해 지역기업과의 상생을 지속적으로 추진하겠다”고 말했다.

부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr

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윤일선 기자
사회2부
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