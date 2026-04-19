부산항, 국산 전기 야드트랙터 첫 도입
부산항에 국산 전기 야드트랙터가 국내 최초로 도입됐다.
부산항만공사는 해양수산부와 함께 ‘항만 무탄소화 전환 지원 사업’을 통해 국산 전기 야드트랙터를 국내 최초로 부산항에 도입했다고 19일 밝혔다. 이번 장비는 지난해 7월부터 약 2개월간 부산항에서 시험운행을 마친 뒤 공모를 통해 선정된 부두 운영사 2곳에 각각 1대씩 총 2대가 현장에 투입됐다.
도입된 장비는 부품의 90% 이상을 국산화한 것이 특징이다. 터미널별 운영 환경에 맞춰 제작됐으며 운전실 최적화와 함께 실시간 원격 모니터링, 지능형 배터리 관리 시스템을 적용해 작업 효율과 운전자 편의성을 높였다.
‘항만 무탄소화 전환 지원 사업’은 기존 경유나 액화천연가스(LNG) 기반 하역장비를 전동 장비로 전환하는 비용을 지원하는 사업이다. 장비 도입 비용의 50%를 국비와 항만공사가 절반씩 분담하는 방식으로, 국내 제조업체에는 판로 확대를, 부두 운영사에는 비용 부담 완화 효과를 기대할 수 있다.
부산항만공사와 해양수산부는 올해도 6월 중 사업자 공모를 통해 지원을 이어갈 계획이다.
송상근 부산항만공사 사장은 “국산 전기 야드트랙터 도입을 시작으로 친환경 항만 전환이 더욱 속도를 낼 것”이라며 “탄소중립 실현과 항만 장비 산업 성장에 기여할 것으로 기대한다”고 말했다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
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