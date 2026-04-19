‘전후반 9타차’ 김세영, JM 이글 LA 챔피언십 3R 선두…“롤러 코스터 탄 기분”

윤이나 등 공동 2위 그룹 2타차 추격

19일(한국시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스의 엘 카바레로CC에서 열린 LPGA투어 JM 이글 LA 챔피언십 3라운드에서 1타를 줄여 단독 선두에 자리한 김세영. AFP연합뉴스

19일(한국시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스의 엘 카바레로CC에서 열린 LPGA투어 JM 이글 LA 챔피언십 3라운드에서 2타차 공동 2위에 자리한 윤이나. AFP연합뉴스

김세영은 19일(한국시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스의 엘 카바레로CC(파72)에서 열린

3라운드에서 보기 4개에 버디 5개를 묶어 1언더파 71타를 쳤다.