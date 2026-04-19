‘전후반 9타차’ 김세영, JM 이글 LA 챔피언십 3R 선두…“롤러 코스터 탄 기분”
윤이나 등 공동 2위 그룹 2타차 추격
김세영이 미국여자프로골프(LPGA)투어 통산 14승을 향해 순항했다.
김세영은 19일(한국시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스의 엘 카바레로CC(파72)에서 열린 LPGA투어 JM 이글 LA 챔피언십(총상금 475만 달러) 사흘째 3라운드에서 보기 4개에 버디 5개를 묶어 1언더파 71타를 쳤다.
중간합계 15언더파 201타를 기록한 김세영은 이틀 연속 리더보드 맨 윗자리를 꿰차며 통산 14승 기회를 잡았다. 윤이나, 해나 그린(호주) 등 4명의 공동 2위 그룹과 2타 차이다.
그는 작년 10월 고향 해남에서 열린 BMW 레이디스 챔피언십에서 5년여만에 통산 13승째를 거두었다.
선두 유지에는 성공했지만 아쉬움은 있었다. 김세영은 전반 9홀에서 5타를 줄이며 13번 홀(파4)까지 7타 차 선두를 내달렸다. 하지만 14번 홀(파4)부터 17번 홀(파3)까지 4개홀 연속 보기를 범해 공동 2위에게 턱밑 추격을 허용했다.
김세영은 경기를 마친 뒤 “롤러 코스터를 탄 기분”이라며 “14번 홀에서 샷이 약간 왼쪽으로 당겨져 나무를 맞고 벙커에 들어갔다. 빠져 나오기가 쉽지 않았다”라며 “15번 홀부터 18번 홀까지는 뒷바람이 정말 강했다. 모든 홀에서 뒷바람과 싸워야 했고, 그 점이 오늘 가장 힘들었다”고 했다.
이어 “캐디의 조언에 좀 더 귀를 기울였어야 했는데 컨디션이 워낙 좋아 제 감을 너무 믿었다. 16번 홀에서 물에 빠뜨린 것도 그 때문이었다”라며 “캐디는 핀을 피해서 오른쪽으로 공략하라고 했지만, 제 마음은 이미 핀을 향하고 있었다. 좋은 교훈을 얻었다. 내일은 오늘보다 더 나은 경기를 하고 싶다”고 했다.
김세영은 또 “경기를 마치고 스코어보드를 보고 2타 차 선두라는 걸 알았다. ‘좋아, 하루 더 남았다. 내일 더 잘해보자’라고 생각했다”며 “후반부에 평정심을 잃은 게 사실이다. 오늘 경기는 끝났다. 내일 다시 시작이다. 분명 더 좋아질 거다”고 각오를 다졌다.
윤이나도 1타를 줄여 우승 경쟁에 가세했다. 그는 전날 2라운드에서 8언더파를 몰아쳐 단독 3위로 3라운드를 출발했다. 윤이나는 12번 홀까지 2타를 잃었으나 마지막 4개홀에서 3타를 줄인 뒷심이 돋보였다.
통산 7승이 있는 그린은 이날 5타를 줄여 윤이나, 수위차야 위닛차이탐(태국), 제시카 포르바스닉(미국) 등과 함께 공동 2위 그룹에 합류했다.
임진희는 공동 6위(중간합계 12언더파 204타), 시즌 1승이 있는 이미향은 9위(중간합계 11언더파 205타)에 자리했다.
한편 이번 대회는 스폰서인 제이엠 이글과 왕 씨 가문이 상금을 100만 달러 증액해 총상금이 475만 달러로 늘었다. 이는 메이저 대회와 투어 챔피언십을 제외하면 LPGA투어 역대 최대 규모다.
정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사