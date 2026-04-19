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해진공, 외부 독립 인권센터 개소… 심의 공정성 강화

입력:2026-04-19 11:18
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구제위원회 외부위원 2배 구성 독립성 강화
변호사 노무사 참여 심의 전문성 공신력 제고

한국해양진흥공사가 17일 공사에서 외부 독립 인권센터 개소 및 센터장 위촉장 수여식을 개최하고 기념촬영을 하고 있다./한국해양진흥공사 제공

한국해양진흥공사가 외부 전문가 중심의 독립 인권센터를 설치하고 인권침해 대응 체계를 강화한다.

해양진흥공사는 지난 17일 공사 내 인권 보호와 공정한 사건 심의를 위해 외부 독립 인권센터를 개소했다고 19일 밝혔다. 인권센터는 상담과 신고 접수, 조사 기능을 담당하는 ‘상담신고실’과 사건 심의 및 법률 판단을 맡는 ‘인권침해구제위원회’로 구성됐다.

특히 상담부터 신고, 조사, 구제까지 전 과정을 전담하는 상담신고실을 외부 법무법인에 위탁 운영해 신고자의 익명성과 절차의 객관성을 강화한 점이 특징이다.

인권침해구제위원회는 위원장을 포함해 9명으로 구성되며 외부 위원을 내부 위원의 두 배인 6명으로 두어 독립성을 확보했다. 위원은 변호사와 노무사 등 전문가로 위촉해 심의의 전문성과 공신력을 높였다.

공사는 센터 운영의 객관성을 높이기 위해 법무법인 정인의 권기철 변호사를 인권센터장으로 위촉했다. 권 센터장은 향후 조사 과정의 법률적 판단과 심의 기능을 총괄하게 된다.

공사 관계자는 “외부 전문가 중심 운영을 통해 인권침해 예방과 구제 기능을 강화하고 조직 내 신뢰도를 높일 수 있을 것으로 기대한다”고 말했다.

부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr

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윤일선 기자
사회2부
윤일선 기자
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