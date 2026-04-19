해진공, 외부 독립 인권센터 개소… 심의 공정성 강화
구제위원회 외부위원 2배 구성 독립성 강화
변호사 노무사 참여 심의 전문성 공신력 제고
한국해양진흥공사가 외부 전문가 중심의 독립 인권센터를 설치하고 인권침해 대응 체계를 강화한다.
해양진흥공사는 지난 17일 공사 내 인권 보호와 공정한 사건 심의를 위해 외부 독립 인권센터를 개소했다고 19일 밝혔다. 인권센터는 상담과 신고 접수, 조사 기능을 담당하는 ‘상담신고실’과 사건 심의 및 법률 판단을 맡는 ‘인권침해구제위원회’로 구성됐다.
특히 상담부터 신고, 조사, 구제까지 전 과정을 전담하는 상담신고실을 외부 법무법인에 위탁 운영해 신고자의 익명성과 절차의 객관성을 강화한 점이 특징이다.
인권침해구제위원회는 위원장을 포함해 9명으로 구성되며 외부 위원을 내부 위원의 두 배인 6명으로 두어 독립성을 확보했다. 위원은 변호사와 노무사 등 전문가로 위촉해 심의의 전문성과 공신력을 높였다.
공사는 센터 운영의 객관성을 높이기 위해 법무법인 정인의 권기철 변호사를 인권센터장으로 위촉했다. 권 센터장은 향후 조사 과정의 법률적 판단과 심의 기능을 총괄하게 된다.
공사 관계자는 “외부 전문가 중심 운영을 통해 인권침해 예방과 구제 기능을 강화하고 조직 내 신뢰도를 높일 수 있을 것으로 기대한다”고 말했다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
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