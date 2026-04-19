3만 관객 하나된 봄밤…‘뮤직 인 더 하남’ 성황
경기 하남시는 ‘2026 하남 뮤직 페스티벌 - 뮤직 인 더 하남’이 3만1000여 현장 관객과 3만여 온라인 시청을 기록하며 성황리에 마무리됐다고 19일 밝혔다.
하남시가 주최하고 하남문화재단이 주관한 이번 축제는 지난 17일부터 18일까지 이틀간 하남종합운동장에서 열린 진행됐다.
이번 축제에는 유아부터 시니어까지 약 650명의 시민이 참여한 30여개 팀이 무대에 올라 세대를 아우르는 공연을 펼쳤다.
‘대한민국 넘버원 페스티벌’을 슬로건으로 내건 이번 행사는 시민 참여형 문화축제로서 하남의 도시 브랜드를 부각시켰다는 평가를 받는다.
첫날 공연은 대중가수와 지역 예술단체가 어우러진 무대로 꾸며졌다. 1980년대를 대표하는 그룹 도시아이들과 가수 전미경이 무대에 올라 향수를 자극했고, 전통예술단체 ‘음악제작소 위뮤(WeMu)’는 국악과 현대적 감각을 결합한 공연으로 호응을 얻었다.
이어 선예, 조권, 김현정, 조째즈 등이 무대에 올라 다양한 장르의 공연을 선보였으며, 지역 댄스팀 ‘버저비터댄스스튜디오’의 퍼포먼스가 현장 분위기를 끌어올렸다. 특히 공연의 마지막은 드론 라이트 쇼가 장식해 관람객들에게 시각적 볼거리를 제공했다.
둘째 날은 뮤지컬 배우 이건명이 진행을 맡아 시민 중심의 무대를 이끌었다. 국악진흥회 하남시지회의 사전 공연을 시작으로 꿈의 오케스트라 하남, 꿈의 무용단, 하남연합어린이합창단 등 지역 청소년들이 참여해 그동안 갈고닦은 실력을 선보였다.
이날 하남시는 K-팝 그룹 피프티피프티를 홍보대사로 위촉하며 K-컬처 중심 도시로의 도약 의지를 공식화했다. 이어 김연우, 김연자, 임창정 등이 무대에 올라 세대를 아우르는 히트곡을 선보였고, 마지막은 피프티피프티의 공연으로 축제의 대미를 장식했다.
시 관계자는 “이번 축제를 통해 시민이 주체가 되는 문화도시로서의 가능성을 확인했다”며 “향후 ‘뮤직 인 더 하남’을 대한민국 대표 시민 참여형 문화관광 축제로 육성해 시민들의 문화적 자긍심을 높여 나가겠다”고 강조했다.
하남=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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