시사 전체기사 [속보] 靑 “北 탄도미사일, 안보리 결의 위반… 중단 촉구” 입력:2026-04-19 11:08 수정:2026-04-19 11:09 공유하기 글자 크기 조정 가 가 가 가 송경모 기자 ssong@kmib.co.kr GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지 클릭! 기사는 어떠셨나요? 좋아요 0 화나요 0 후속기사 원해요 0 많이 본 기사 정치 경제 사회 국제 엔터 라이프 TOP50 해당분야별 기사 더보기 1 李대통령 “장특공제 폐지가 실거주 국민에 세금폭탄?…거짓말” 2 조국, ‘평택시’를 ‘평택군’으로…유의동 “기초 공부는 하셔야” 3 李대통령과 ‘막걸리 오찬’한 홍준표… MB 예우 복원 요청 4 15곳 ‘파란’ 노리는 민주… 국힘, 서울·부산 사수 총력전 5 국민의힘 서울시장 후보 오세훈 확정…與 정원오와 맞대결 해당분야별 기사 더보기 1 IMF “한국 부채 비율 빠르게 늘어…내년 56.6%” 2 파도파도 괴담만…한은 총재 후보 딸, 한국여권 불법 사용 의혹 3 과반노조 선언 삼성전자 노조, “30조 손실 총파업” 엄포 4 ‘탈서울’ 행렬, 강남 옆은 주춤… 경기 외곽으로 이동 5 [단독] K배터리 3사, 美 ‘금지외국기관’ 확정 앞두고 공동 의견서 제출 해당분야별 기사 더보기 1 낚싯바늘 삼킨 채 돌아온 늑구…소고기 특식으로 회복 중 2 박진성 시인 성희롱 폭로한 김현진씨 사망… 향년 28세 3 경찰, ‘BJ 강제추행 혐의’ 유명 걸그룹 멤버 오빠 구속영장 4 “김건희, 尹 만나고 구치소 복귀해 정말 많이 울었다” 5 대장동 검사 극단 시도에 검찰 ‘격앙’…“조직이 검사 보호 못하고 사지 내몰아” 해당분야별 기사 더보기 1 이란 이슬람혁명수비대 “호르무즈 18일 저녁부터 폐쇄” 2 머스크 父 “두 아들, 비트코인 2만3400개 보유” 3 “이란, 호르무즈 다시 통제…미군 봉쇄 해제 요구” 4 미군, 전 세계 공해 상에서 이란 선박 나포 준비…‘경제적 분노’ 작전 극대화 5 아파트서 수억 현금 뿌린 中여성…이유는? 해당분야별 기사 더보기 1 “7년 만의 완전체 귀환”…도쿄돔 열광시킨 BTS 2 “은퇴는 없다” 톰 크루즈, 다시 조종석으로…‘탑건 3’ 제작 공식화 3 김민재 vs 이강인…UCL 4강서 ‘코리안더비’ 성사 4 ‘하트시그널5’ vs ‘돌싱N모솔’… 동시간대 승자는? 5 김민선·전예성·홍지원, 넥센·세인트나인 마스터스 첫날 공동 선두 해당분야별 기사 더보기 1 “전역 명받았다멍” 8년 임무 마친 군견 두희의 견생2막 [개st하우스] 2 외국인도 MZ도 빠졌다… “남들 다 하는 쇼핑 대신 북한산 타러 왔어요” 3 ‘대륙의 테슬라’ 지커, 중형 SUV ‘7X’ 앞세워 한국 상륙 초읽기 4 [작은영웅] 길에 버려진 양심, 18살 남고생들이 싹 치운 사연(영상) 5 음식 칼럼니스트 황교익, 문화관광연구원장 임명 국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한 오늘의 추천기사 “트럼프, 호르무즈 해협 재봉쇄 대응 백악관 상황실 회의 소집” IMF “한국 부채 비율 빠르게 늘어…내년 56.6%” “이란, 호르무즈 다시 통제…미군 봉쇄 해제 요구” 낚싯바늘 삼킨 채 돌아온 늑구…소고기 특식으로 회복 중 ‘예수님 행세’ 트럼프, 이번엔 마라톤 성경 낭독 행사 참여 ‘혐의 소명 부족’ 유명 걸그룹 멤버 오빠 구속영장 검찰서 반려 러시아에 돈줄 열어주는 美, 원유 판매 한달 더 연장 마약왕 박왕열 공범 ‘흰수염고래’ 필리핀서 조사 라이브리 댓글 작성을 위해 JavaScript를 활성화해주세요