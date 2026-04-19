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[속보] 靑 “北 탄도미사일, 안보리 결의 위반… 중단 촉구”

입력:2026-04-19 11:08
수정:2026-04-19 11:09
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송경모 기자 ssong@kmib.co.kr

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