이란 국회의장 “최종합의 멀어… 이란, 베네수엘라 아냐”
이란 이슬람혁명수비대(IRGC)가 호르무즈 해협 통제를 재개하며 긴장감이 다시 고조되는 가운데, 종전 합의까지 핵심 쟁점이 아직 남아 있다는 이란 측 언급이 나왔다.
월스트리트저널 등 외신에 따르면 이란 협상단을 이끄는 모하메드 바게르 갈리바프 의회 의장은 19일(현지시간) 이란 국영 TV로 송출된 연설에서 미국과의 종전 협상에 대해 “최종 합의와는 거리가 멀다”고 밝혔다. 그는 “협상 과정에서 진전을 이뤄낸 것은 맞는다”면서도 “아직 많은 이견이 남아있고, 몇몇은 근본적 사안”이라고 설명했다.
휴전은 오로지 미국이 자국 요구를 수용한 결과라고도 주장했다. 갈리바프 의장은 미국이 전쟁 목표를 달성하지 못했고, 이란이 호르무즈 해협에 대한 통제권을 보유하고 있었다며 “우리는 전장에서 승기를 잡았다”고 말했다. 또 “이란은 베네수엘라가 아니다”라고도 강조했다.
갈리바프 의장은 자국민들에게 호르무즈 해협이 이란의 통제하에 있다고 거듭 강조했다. 해협에 설치된 기뢰를 제거하려는 미국 측 동향에 단호하게 대응했고, 결국 미국이 물러났다는 것이다.
그는 미국이 이란에 대한 해상 봉쇄를 이어가는 것을 두고는 “서툴고 아둔한 결정”이라고 비판했다. 그는 “미국이 봉쇄를 풀지 않는다면, 호르무즈 해협 통항은 분명히 제한될 것”이라고 경고했다.
앞서 이란은 지난 17일 호르무즈 해협 일시 개방을 발표했으나, 이후 미국이 자국에 대한 해상 봉쇄를 지속하고 있다며 호르무즈 해협에 대한 통제를 재개했다. 이후 실제로 해협 인근에서 선박 피격 신고도 접수되며 긴장이 고조됐다.
미국과 이란 양국은 앞서 지난 7일 휴전에 합의했다. 2주간의 휴전은 오는 21일 끝난다.
송경모 기자 ssong@kmib.co.kr
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