인천항만공사, 중국 바이어 수산식품 무역상담회 참가

남광현 인천항만공사 상하이대표부 수석대표가 수산식품 수출 기업 대상으로 인천항을 홍보하고 있다. IPA 제공

이번 무역상담회는 지난 15일부터 3일간 진행됐다. 한국 수산식품 수출업체 17개사와 중국 현지 바이어 40여개사가 참석했

다. 우한은 중국 전역으로의 물류·유통이 용이한 무역 허브로 대중국 수산식품 수출 확대의 전략적 거점으로 주목받고 있다.

함께 진행된 현지 대형 유통마트 시장조사를 통해서는 한국산 수산물 유통 현황 및 경쟁국 제품의 수입 루트를 파악하고, 현지 바이어·수출업체 간 만찬 간담회를 통해서는 인천항 이용 가능성이 있는 수산식품 기업을 발굴하고 향후 수출 기반을 마련했다.

남광현

공사 상해대표부

수석대표는 “이번 무역상담회 참가를 통해 인천항의 수산식품 물동량 증대 가능성을 모색할 수 있었으며 중국 내륙시장을 겨냥한 현지 바이어와의 네트워크를 강화하는 좋은 기회였다”면서 “앞으로도 현지 바이어 대상 지속적인 마케팅을 통해 인천항을 중심으로 한 국내 수산식품 수출 확대를 위해 최선을 다할 것”이라고 말했다.