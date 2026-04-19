인천환경공단, 쾌적한 수변환경 조성…승기천 환경정화

인천환경공단 임직원과 시민 자원봉사자 등이 18일 승기천 주변 산책로 및 주요 하천 구간을 중심으로 대대적인 환경정비를 하고 있다. 공단 제공

이번 정화 활동은 하천 주변에 방치된 생활 쓰레기와 각종 폐기물을 수거해 쾌적한 생태 환경을 조성하고 지역주민들에게 깨끗한 휴식 공간을 제공하기 위해 마련됐다.

공단 임직원과 시민 자원봉사자 등 20여명이 자발적으로 참여해 승기천 주변 산책로 및 주요 하천 구간을 중심으로 대대적인 환경정비를 했다.

참여자들은 하천 주변에 버려진 플라스틱, 비닐 등 생활 폐기물을 집중적으로 수거하는 한편 멸종위기 야생생물인 저어새 서식지 주변을 정화하며 생태계 보전에 대한 인식을 높이고 깨끗한 도시 환경 조성에 힘을 보탰다.

김성훈 공단 이사장은 “승기천은 시민들이 즐겨 찾는 소중한 생활 밀착형 수변 공간인 만큼 지속적인 생태 환경 관리가 매우 중요하다”며 “앞으로도 지역사회와 협력해 쾌적한 하천 환경을 조성하고 시민들에게 신뢰받는 인천 유일의 환경전문 공기업으로서 역할을 다하겠다”고 전했다.