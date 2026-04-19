인천환경공단, 쾌적한 수변환경 조성…승기천 환경정화
인천환경공단 승기사업소는 지난 18일 지역 내 수변 환경 개선을 위해 승기천 일대에서 환경정화 활동을 했다고 19일 밝혔다.
이번 정화 활동은 하천 주변에 방치된 생활 쓰레기와 각종 폐기물을 수거해 쾌적한 생태 환경을 조성하고 지역주민들에게 깨끗한 휴식 공간을 제공하기 위해 마련됐다. 공단 임직원과 시민 자원봉사자 등 20여명이 자발적으로 참여해 승기천 주변 산책로 및 주요 하천 구간을 중심으로 대대적인 환경정비를 했다.
참여자들은 하천 주변에 버려진 플라스틱, 비닐 등 생활 폐기물을 집중적으로 수거하는 한편 멸종위기 야생생물인 저어새 서식지 주변을 정화하며 생태계 보전에 대한 인식을 높이고 깨끗한 도시 환경 조성에 힘을 보탰다.
승기사업소는 ‘1사1하천가꾸기’ 사업으로 승기천 정화활동을 지속적으로 펼쳐오고 있으며 지역 환경 개선과 시민 인식 향상을 위한 친환경 캠페인을 지속해 나갈 계획이다.
김성훈 공단 이사장은 “승기천은 시민들이 즐겨 찾는 소중한 생활 밀착형 수변 공간인 만큼 지속적인 생태 환경 관리가 매우 중요하다”며 “앞으로도 지역사회와 협력해 쾌적한 하천 환경을 조성하고 시민들에게 신뢰받는 인천 유일의 환경전문 공기업으로서 역할을 다하겠다”고 전했다.
인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr
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