랑랑 “피아노를 배우는 아이들의 변화를 목격하고 있어요”
28일 예술의전당서 리사이틀… 지난해 발매된 앨범 ‘피아노 북 2’ 수록곡 중심
“저 자신에게 던진 가장 중요한 질문은 ‘이 모든 곡이 공통으로 무엇을 공유하고 있는가’였어요. 그리고 찾은 답은 ‘진정성’이었습니다.”
중국 출신 피아니스트 랑랑(44·사진)이 28일 서울 서초구 예술의전당 콘서트홀에서 1년 반 만에 리사이틀을 연다. 이번 무대에서 랑랑은 지난해 10월 발매된 앨범 ‘피아노 북(Piano Book) 2’의 수록곡을 중심으로 들려준다. ‘피아노 북 2’는 2019년 베토벤의 ‘엘리제를 위하여’, 드뷔시의 ‘달빛’, 체르니 연습곡 등 친숙한 클래식 소품을 담았던 ‘피아노 북’ 1집의 후속작이다. 클래식 명곡부터 대중문화 속 음악까지 넓은 장르의 곡이 포함됐다.
랑랑은 국민일보와의 서면 인터뷰에서 “‘피아노 북 2’에 실린 작품은 소품들이지만 매우 솔직하다. 우리의 삶을 담았다고 생각한다”면서 “그래서 이번 공연 프로그램은 ‘음악적 진실의 다양한 얼굴들’에 관한 여정이라고 생각한다. 친밀하고 순수한 순간에서 시작해, 깊이 있는 사유를 거쳐, 열정적으로 빛나는 지점까지 이어지는 여정 말이다”고 강조했다. 이어 “‘피아노 북 2’에 담긴 곡들은 수많은 학생이 연주해 왔지만 진지한 예술적 접근으로 녹음된 경우는 거의 없다. 나는 이 작품들을 ‘작은 걸작’이라고 부르고 싶다”고 부연했다.
‘피아노 북’ 시리즈는 피아노 입문자들에게 음악의 즐거움을 선사하기 위한 가이드북 같은 역할을 한다. 음악 교육에 대한 랑랑의 깊은 관심이 반영된 것이다. 랑랑은 2008년 ‘랑랑 국제음악재단’을 설립해 청소년과 젊은 음악가를 지원하는 한편 클래식 음악의 대중화를 위해 노력하고 있다. 그는 “악기를 배울 기회가 없던 아이가 피아노를 시작하면 보다 창의적이고 긍정적으로 변한다. 음악은 한 사람의 삶을 바꾼다”면서 “이런 변화를 볼 때마다 내가 왜 이 일(음악교육 지원)을 하는지 확신하게 된다”고 피력했다.
세계 무대를 누비는 랑랑은 지난 2월 이탈리아 밀라노에서 열린 2026 밀라노-코르티나 동계올림픽 개막식 무대에 오른 바 있다. 2008년 베이징 올림픽 개막식을 시작으로 2024년 파리 올림픽 개막식 무대에 오른 그는 세계적 스포츠 행사 속에서 클래식 음악의 위상을 확장해 왔다. 랑랑은 “이런 큰 무대는 클래식 음악을 더 넓은 대중에게 알리는 데 매우 중요한 역할을 한다. 이전에는 클래식 음악을 접해보지 않았던 사람들이 관심을 갖게 되기 때문”이라면서 “그 사람들이 나중에 내 리사이틀에 와서 ‘오늘이 제 첫 클래식 공연이에요”라고 말할 때, 내게 그보다 더 의미 있는 순간은 없는 것 같다“고 밝혔다.
그는 베토벤 서거 200주년인 내년 베토벤에 포커스를 맞춘 다양한 프로젝트를 진행하는 등 새로운 도전에 나선다. 그동안의 음악적 여정이 늘 새로운 지평을 열어왔지만, 그는 아직도 탐구하고 싶은 것이 많다.
“저는 매년 새로운 것을 시도하려고 합니다. 음악가로서뿐 아니라, 교육자이자 매개자로서도 그렇습니다. 그 중심에는 랑랑국제음악재단이 있습니다. 더 많은 학교, 더 많은 아이, 더 많은 나라로 확장하는 것이죠. 음악을 정말 사랑해서 가능한 한 많은 사람과 음악을 나누려 했던 사람으로 후대에 기억되고 싶어요.
장지영 선임기자 jyjang@kmib.co.kr
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