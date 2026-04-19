인천도시공사, 2026년도 신입직원 60명 공개채용
인천도시공사(iH)는 급변하는 사업환경에 능동적으로 대응하고 혁신적인 조직문화를 조성하기 위해 ‘2026년도 신입직원 공개채용’에 나선다고 19일 밝혔다.
이번 채용 규모는 사무직 18명, 기술직 42명 등 총 60명이다. 이 중 70%는 인천지역 인재로 채용한다.
입사 지원은 다음 달 7일 오후 3시까지 온라인으로 가능하다.
자세한 사항은 iH 홈페이지 내 채용정보 게시판을 확인하면 된다.
류윤기 iH 사장은 “공사의 다양한 사업들을 차질없이 추진하고 취업난 해소에 기여하고자 신입직원 채용을 추진하게 됐다”며 “부정한 방법 없이 청렴하고 공정한 채용절차 이행으로 우수한 인재들을 채용할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.
인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr
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