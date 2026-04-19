김시우, RBC 헤리티지 3R 공동 3위…“만족할만한 성적 내고 싶다”

17언더 선두 피츠패트릭 4타차 추격

19일(한국시간) 미국 사우스캐롤라이나주 힐튼헤드 아일랜드의 하버타운 골프 링크스에서 열린 PGA투어 시그니처 이벤트 RBC 헤리티지 3라운드에서 공동 3위에 자리한 김시우. AFP연합뉴스

중간합계 13언더파 200타를 기록한 김시우는 브라이언 하먼(미국), 제프 슈트라카(오스트리아)와 함께 공동 3위에 자리했다.