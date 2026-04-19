김시우, RBC 헤리티지 3R 공동 3위…“만족할만한 성적 내고 싶다”
17언더 선두 피츠패트릭 4타차 추격
김시우가 미국프로골프(PGA)투어 통산 5승 기회를 잡았다.
김시우는 19일(한국시간) 미국 사우스캐롤라이나주 힐튼헤드 아일랜드의 하버타운 골프 링크스(파71·7243야드)에서 열린 시그니처 이벤트 RBC 헤리티지(총상금 2000만 달러) 3라운드에서 보기는 1개로 줄이고 버디 6개를 잡아 5타를 줄였다.
중간합계 13언더파 200타를 기록한 김시우는 브라이언 하먼(미국), 제프 슈트라카(오스트리아)와 함께 공동 3위에 자리했다.
단독 선두 맷 피츠패트릭(중간합계 17언더파 196타·잉글랜드)과 4타 차, 2위 스코티 셰플러(중간합계 14언더파 199타·미국)와는 1타 차이여서 역전 우승 사정권이다. 김시우는 2023년 소니오픈에서 통산 4승째를 거둔 이후 3년여간 우승이 없다.
이 대회는 1년에 8차례만 열리는 시그니처 대회다. 총상금 2000만 달러로 우승자에게는 일반 대회보다 두 배인 페덱스컵 포인트 700점과 상금 360만달러(약 53억원)가 주어진다.
김시우는 2018년 대회 준우승, 지난해 공동 8위에 입상하는 등 이 대회와 좋은 인연을 이어 오고 있다.
라운드를 마친 김시우는 “경쟁 선수들은 나보다 티샷을 50야드(45.7ｍ) 정도 더 치는데, 이번 대회 코스는 장타가 크게 필요하지 않아서 좋다”며 “이번 대회 내내 아이언샷이 약간 뒤로 밀리는 느낌이 들지만, 최대한 편안하게 치려고 노력했다. 그동안 이 코스에서 좋은 성적을 많이 낸 만큼 마지막 4라운드에서도 만족할 만한 성적을 거두고 싶다”는 바람을 밝혔다.
이어 “시즌 초반 몇 번 좋은 기록을 내서 투어 카드를 유지해야 한다는 걱정을 덜게 됐다”며 “덕분에 편안한 마음으로 매 경기에 임하고 있는데, 이런 마음가짐이 꾸준히 좋은 흐름을 이어가는 데 도움이 되는 것 같다”고 설명했다.
임성재는 이날 버디 3개, 보기 2개를 묶어 1언더파 70타를 쳤다. 중간합계 5언더파 208타를 기록한 임성재는 전날보다 6계단 떨어진 공동 41위에 밀렸다.
지난주 마스터스에서 1타가 모자라 2위에 그친 세계랭킹 1위 셰플러는 보기는 1개로 줄이고 버디 8개를 쓸어 담아 7언더파 64타를 쳤다. 전날보타 순위를 12계단 끌어 올린 셰플러는 단숨에 우승 경쟁에 가세했다.
셰플러는 올 시즌 7개 대회에 출전해 한 차례 우승 포함 4차례 ‘톱10’ 입상이 있다.
앤드루 노백과 게리 우들런드, 패트릭 캔틀레이(이상 미국), 올드리치 포트기터(남아프리카공화국), 루드비그 오베리(스웨덴)가 공동 6위(최종합계 12언더파 201타)에 자리했다.
정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사