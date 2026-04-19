“소화기 의무라며 결제 유도”…소방관 사칭 사기에 3850만원 피해
전북 무주서 가짜 공문 속아 거액 편취
소방본부 “강매·입금 요구 안 해”
소방공무원을 사칭해 소방시설 구매를 강요하거나 보조금을 미끼로 금전을 편취하는 사기 행위가 기승을 부리고 있어 주의가 필요하다. 전북에서는 소방본부 명의의 가짜 공문에 속아 수천만원의 피해가 발생하기도 했다.
전북특별자치도소방본부는 최근 소방관서를 사칭해 소방시설 구매를 강요하거나 현금을 가로채는 사례가 잇따르고 있다고 19일 밝혔다.
소방본부에 따르면 사기범들은 주유취급소 등 위험물 시설 관계자를 대상으로 소방서 직원을 사칭해 전화를 걸어 “리튬이온 소화기를 반드시 비치해야 한다”고 압박한 뒤 특정 업체를 통한 구매를 유도하는 수법을 쓴다. 이 과정에서 “소방본부에서 보조금을 지원받을 수 있다”며 입금을 요구하기도 한다.
특히 소방본부 명의의 ‘리튬이온 소화기 설치 안내’ 공문을 위·변조해 휴대전화 문자로 발송하는 등 수법이 점차 치밀해지고 있다. 실제 전북 무주군에서는 이 같은 방식으로 약 3850만원의 피해가 발생해 경찰이 수사에 나섰다.
소방당국은 소방관서가 어떠한 경우에도 소화기 구매를 강요하거나 특정 업체 결제, 현금 입금을 요구하지 않는다고 강조했다. 정식 공문은 휴대전화 문자가 아닌 우편이나 관용 메일로만 발송된다.
이오숙 전북소방본부장은 “소방서 사칭 전화가 오면 소속과 성명을 확인한 뒤 해당 소방서에 사실 여부를 대조해야 한다”며 “피해가 발생했거나 의심 상황이 있으면 즉시 112나 관할 소방서로 신고해 달라”고 당부했다.
전주=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr
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