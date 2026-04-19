[속보] 李대통령 4·19 기념사 “국민주권 함성, 무도한 권력 무너뜨려”

이재명 대통령이 19일 서울 강북구 국립 4·19민주묘지에서 열린 4·19혁명 기념식에서 분향하고 있다. 연합뉴스

“시민의 담대한 용기는 굴곡진 현대사의 갈림길마다 길을 알려준 민주주의의 등불이 됐다”고 평가했다.