충북도청 90분간 빛으로 물든다
24일부터 3일간 미디어아트 판타지아
청주국가유산야행, 원도심축제 등 연계
충북도는 도청 문화광장815 일원에서 오는 24일부터 26일까지 3일간 ‘시티파크 빛의 정원, 2026 충북도청 미디어아트 판타지아’를 개최한다고 19일 밝혔다.
도는 2024년부터 매년 도청사를 배경을 한 미디어파사드 전시를 하고 있다. 올해는 기존 전시에서 한 단계 업그레이드돼 관객이 작품 안으로 들어가는 듯한 다양한 몰입형 콘텐츠가 90분간 선보인다.
공연은 수목 포레스트 맵핑을 활용한 멀티미디어쇼 미래로 가는 문 , 퍼포머의 움직임에 미디어가 실시간 반응하는 모션트레킹
콜라보 공연 , 전국 공모를 통해 선정된 16개의 몰입형 미디어아트로 구성된다.
도 관계자는 “멀티미디어쇼와 콜라보 공연 등 90분간 디지털 미디어 기술과 다채로운 빛의 향연을 보여줄 예정”이라며 “도청 본관, 동관, 신관에 둘러싸인 문화광장 815의 ㄷ자형 구조를 활용해 압도적인 시각적 경험을 할 것”이라고 말했다.
이와 함께 청주국가유산야행, 원도심골목길축제, 그림책정원1937 그림책페어 등 도청을 중심으로 한 다양한 문화 행사도 개최된다. 도청 일대에서 펼쳐지는 다채로운 행사를 통해 침체된 지역상권에 새로운 활력을 불어넣는 마중물이 될 것이라는 게 도의 구상이다.
청주국가유산야행은 24일부터 26일까지 중앙공원, 용두사지 철당간, 성안길, 충북도청 일원에서 진행한다. 올해 11회째로 중앙공원 압각수 천연기념물 지정을 기념해 ‘압각수의 사계, 천년의 헤아림’을 주제로 펼쳐진다. 중앙공원 일원에서 미디어파사드 ‘수호목, 소원의 시간’과 전통연희 공연 ‘압각수, 천년의 약속’, 고려시대 과거시험 재현, 전통놀이 체험이 마련된다. 용두사지 철당간에서는 국가유산 탐험과 공연, 체험 행사가 열린다.
중앙동 옛 중앙극장 일원에서 2026청주원도심골목길축제 봄:중앙극장이 열린다. 캐릭터 퍼레이드와 놀이기구, 댄스공연 등을 마련했다.
청주=홍성헌 기자 adhong@kmib.co.kr
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