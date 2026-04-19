동부산림청, 산림 내 불법행위 집중단속

최수천 동부지방산림청장이 지난 17일 강원도 평창군 선자령에서 산불예방 계도활동을 하고 있다. 동부지방산림청 제공

“산림 보호와 산불 예방을 위하여 불법행위에 대해 무관용 원칙으로 엄정 대응할 예정”이라며 “우리 숲을 지키기 위해 국민 모두의 관심과 협조를 부탁드린다”고 말했다.