미군, 전 세계 공해 상에서 이란 선박 나포 준비…‘경제적 분노’ 작전 극대화

이란 케슘 섬 연안의 호르무즈 해협에서 18일(현지시간) 한 컨테이너선이 이동하고 있다. 연합뉴스

계획이 이란 이슬람혁명수비대(IRGC)가 이날 호르무즈 해협 통제를 재개하겠다고 밝힌 상황에서 나온 것이라며 “

이란에 대한 경제적 압박을 강화하기로 한 트럼프 행정부의 결정은 이란 정권에 해협을 재개방하고 종전 협상의 핵심 쟁점인 핵 프로그램 포기를 강제하기 위한 것”이라고 전했다.

댄 케인 합참의장이 지난 16일 언급한 바 있다.

경제적 분노 작전’을 구체화한 것이다. 재무부는 지난 15일

이란의 석유 해외 판매를 주도하는 네트워크 안의 개인과 기업, 선박들에 대한 제재를 단행했다.

토드 블랜치 법무부 장관 대행도 제재 대상인 이란산 원유를 구매하는 이들은 모두 기소하겠다고 경고한 바 있다.