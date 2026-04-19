전남도, ‘청년창업사관학교’ 2기 지원자 모집… 최대 2400만원 지원
5월 15일까지 지원 접수…총 150명 선발
서은수 “청년 머무는 지역 위해 창업 지원 확대”
전남도가 청년 기술창업 활성화를 위해 지난해 전국 광역자치단체 최초로 도입한 ‘전남형 청년창업사관학교’ 제2기 지원자(기업)를 5월 15일까지 모집한다.
올해 2기 모집에서는 인공지능(AI), 에너지, 우주항공, 바이오 등 지역특화 기술 분야 청년의 기술창업을 중점적으로 지원할 계획이다.
모집 대상은 예비창업자 또는 창업 5년 이내 기업인(2021년 1월 1일 이후 창업) 중 18세부터 45세까지 청년(1981년부터 2008년 출생자)이다. 예비창업자는 전남지역 16개 대학·출연기관 창업보육센터에 입주하고, 1년 이내 사업자(법인) 주소를 해당 시설에 등록해야 한다.
선발 규모는 총 150명(기업)으로, 우주항공·바이오·AI·에너지 등 지역특화 기술 분야 100명, 농수산기술 30명, 문화·관광 분야 20명이다. 선발된 기업에는 매월 100만원씩 최대 2년간 총 2400만원의 사업화 자금이 지원된다. 또한 1대1 멘토링과 경영·회계·법률·투자유치 등 전문가 코칭이 제공된다.
보육기관 창업·보육 공간을 활용해 시제품 제작, 특허·상표·디자인 등 지식재산(IP) 인증, 비즈니스모델 컨설팅 등도 지원한다. 신청은 20일부터 온라인으로 접수하며, 자세한 사항은 전남도 누리집에서 확인하거나 벤처창업 종합안내창구로 문의하면 된다.
서은수 전남도 일자리투자유치국장은 “청년이 지역에서 창업에 도전하고 안정적으로 성장하는 기반을 마련하겠다”며 “청년이 머무는 전남을 만들기 위해 창업 지원을 계속 확대하겠다”고 말했다.
무안=김영균 기자 ykk222@kmib.co.kr
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