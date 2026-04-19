롤러코스터 타는 호르무즈 해협…이란 강경파, 해협 개방 하루 만에 재봉쇄

이슬람 혁명수비대, 18일부터 호르무즈 해협 재봉쇄

이란 군, 호르무즈 해협에서 발포하며 실력 행사

트럼프 “이란 좀 교묘하게 굴고 있다”면서도 협상 타결 낙관

도널드 트럼프 미국 대통령이 18일(현지시간) 백악관 집무실에서 한 참석자의 발언을 듣고 있다. 연합뉴스

IRGC 해군은 이날 자체 선전 매체 사이트에 올린 성명에서 “호르무즈 해협에 대한 어떤 접근 시도도 적에 대한 협력으로 간주할 것이고 해당 선박은 공격 대상이 될 것”이라고 경고했다.

하지만 아라그치 장관의 발표 하루 만에 이란군을 통합지휘하는 하탐 알안비야 중앙군사본부는 이날 호르무즈 해협 선박 통항을 이란 군부가 다시 통제하겠다고 밝혔다. 앞서 IRGC 산하 타스님 통신은 아르그치 장관이 엑스를 통해 해협 개방을 발표한 것을 맹비난하며 “외무부는 이런 방식의 소통을 반드시 재검토해야 한다”고 지적했다. WSJ은 IRGC의 고위 인사를 인용해 “IRGC