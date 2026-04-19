靑, 北탄도미사일 발사에 긴급 안보점검회의 개최
북한이 동해상으로 탄도미사일을 발사하자 청와대가 즉각 안보 점검에 나섰다.
강유정 청와대 수석대변인은 19일 오전 언론 공지를 통해 청와대 국가안보실이 북한의 탄도미사일 발사와 관련해 이날 안보1차장 주재로 관계부처와 긴급 안보상황점검회의를 개최한다고 밝혔다.
국가안보실은 이번 발사가 우리 안보에 미치는 영향을 종합적으로 살펴보고 필요한 조치 사항등을 점검할 것으로 보인다. 회의 결과와 대응 방향은 이재명 대통령에게 보고될 것으로 보인다.
합동참모본부에 따르면 우리 군은 이날 오전 6시10분쯤 북한 산포 일대에서 동해상으로 발사된 미상 탄도미사일 수발을 포착했다. 이번 발사는 지난 8일 후 11일 만으로 북한은 이달 들어서만 총 네 차례 도발을 이어갔다.
백재연 기자 energy@kmib.co.kr
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