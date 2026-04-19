“트럼프, 호르무즈 해협 재봉쇄 대응 백악관 상황실 회의 소집”

도널드 트럼프 미국 대통령이 18일(현지시간) 백악관에서 발언하고 있다. 연합뉴스

CNN도 트럼프가 이날 오전 백악관에서 진행한 행정명령 서명식 전후로 행정부 고위급 인사가 백악관에 잇따라 도착했다고 전했다.

오늘 중으로 몇몇 정보를 받게 될 것”이라고 말하기도 했다.

이란 최고국가안보위원회(SNSC)는 이날 사무총장 명의 성명에서 미국이 새로운 제안을 제시했다면서 “이란은 이를 검토 중이며 아직 답변하지 않았다”고 말했다.