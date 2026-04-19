“트럼프, 호르무즈 해협 재봉쇄 대응 백악관 상황실 회의 소집”
도널드 트럼프 미국 대통령이 18일(현지시간) 이란의 호르무즈 해협 재봉쇄를 논의하기 위해 백악관 상황실 회의를 소집했다고 온라인 매체 악시오스가 보도했다. 이란이 이날 호르무즈 해협 재봉쇄를 선언하고 일부 유조선을 공격하자 주말 회의를 소집한 것으로 보인다.
보도에 따르면 이날 상황실 회의에 이란과의 협상을 맡은 J D 밴스 부통령을 비롯해 마코 루비오 국무장관, 피트 헤그세스 국방장관, 스콧 베선트 재무장관, 수지 와일스 백악관 비서실장, 스티브 위트코프 특사, 존 랫클리프 중앙정보국 국장, 댄 케인 합참의장 등이 참석했다.
악시오스는 “이란과의 상황이 중대한 국면에 도달했다”며 “휴전 협정이 3일 후(21일)에 만료될 예정이지만 미국과 이란 협상단 간의 새로운 회담 일정이 아직 확정되지 않았기 때문”이라고 보도했다.
트럼프 대통령은 전날까지만 해도 “하루 이틀 내 합의할 것으로 생각한다”며 이란과의 종전 협상 타결을 기정사실화했다. 이란이 전날 전격적으로 호르무즈 해협에서 조건부 통항 재개를 발표해서다. 하지만 이란은 미군이 선박 해상 봉쇄를 지속하고 있다며 이날부터 해협을 다시 봉쇄하겠다고 밝혔다.
CNN도 트럼프가 이날 오전 백악관에서 진행한 행정명령 서명식 전후로 행정부 고위급 인사가 백악관에 잇따라 도착했다고 전했다. CNN은 이같은 움직임에 대해 “임박한 휴전 시한을 앞두고 진행 중인 협상 노력과 여전히 테이블 위에 있는 전투 재개 가능성 등을 트럼프 행정부가 저울질하는 가운데 나타났다”고 분석했다.
트럼프는 이날 행정명령 서명식에서 이란의 호르무즈 해협 재봉쇄에 대해 “그들은 해협을 다시 폐쇄하길 원했지만 우리를 협박할 수 없다” “좀 교묘하게 굴고 있다”고 비판하면서도 종전 협상이 순조롭게 진행되고 있다고 밝힌 바 있다. 특히 “오늘 중으로 몇몇 정보를 받게 될 것”이라고 말하기도 했다. 트럼프는 이날 오후 1시 30분쯤엔 워싱턴DC 인근 자신의 골프장을 찾았다.
현재 미국과 이란은 파키스탄의 중재로 물밑 협상을 이어가고 있다. 아심 무니르 파키스탄 육군 참모총장이 최근 이란 수도 테헤란을 방문해 미국과 이란의 협상을 중재했다. 이란 최고국가안보위원회(SNSC)는 이날 사무총장 명의 성명에서 미국이 새로운 제안을 제시했다면서 “이란은 이를 검토 중이며 아직 답변하지 않았다”고 말했다.
워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.kr
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