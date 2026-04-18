[속보] 이란 최고지도자 “이란군, 적에 새로운 쓰라린 패배 안길 준비”
아야톨라 세예드 모즈타바 하메네이 이란 최고지도자가 ‘이란군의 날’을 맞아 발표한 성명에서 “적들에게 새로운 쓰라린 패배를 맛보게 할 준비가 돼 있다”고 밝혔다.
18일(현지시간) 텔레그래프 등에 따르면 하메네이는 이날 발표한 성명에서 “이란의 드론이 미국과 시온주의 범죄자(이스라엘)들을 향해 번개처럼 타격을 가하듯, 용맹한 해군 역시 적들에게 새로운 쓰라린 패배를 안길 준비가 돼 있다”고 말했다.
과거 팔레비 왕조 시대를 ‘부패한 압제 체제’로 칭한 하메네이는 “이슬람혁명의 승리가 이란군의 분기점이 됐다”며 “‘약함의 시기’를 끝내고 군을 국민의 품으로 돌렸다”고 주장했다.
이어 그는 “군은 미국과 팔레비 잔존세력, 분리주의자들의 사악한 계획에 맞서 서사를 만들어 냈다”며 “군은 과거 강요된 두차례 전쟁(2024년과 2025년 미·이스라엘의 공격) 때와 마찬가지로 강력한 신적·국민적 지지를 바탕으로 조국의 영토와 깃발을 용감하게 수호하고 있다”고 말했다.
지난달 9일 최고지도자로 선출된 하메네이는 이후 육성조차 공개하지 않고 있다. 이날 메시지도 텔레그램 채널과 이란 국영매체를 통해 서면으로 발표됐다.
백재연 기자 energy@kmib.co.kr
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