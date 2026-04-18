[속보] 英해사무역기구 “이란 혁명수비대, 유조선에 발포”
이란 이슬람혁명수비대와 연계된 고속정 2척이 오만 인근 호르무즈 해협을 지나는 유조선 1척을 공격했다는 신고가 접수됐다.
18일(현지시간) 로이터 통신에 따르면 영국해사무역기구(UKMTO)는 고속정 2척이 오만 북동쪽 20해리(약 37㎞) 지점에서 무선 교신을 통한 경고 없이 발포했으며 선박과 승무원 모두 안전한 상태라고 전했다.
또한 로이터통신은 상선 몇 척이 이날 이란 해군으로부터 “호르무즈 해협은 다시 닫혔다. 선박들은 통과할 수 없다”는 내용의 무전을 받았다고 보도했다.
아바스 아라그치 이란 외무장관은 전날 호르무즈 해협 봉쇄를 일시 해제한다고 발표했으나 하루 만에 이란 군부가 미국의 해상봉쇄를 이유로 통행을 다시 통제하겠다고 밝혔다.
백재연 기자 energy@kmib.co.kr
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