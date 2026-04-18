[속보] 민주당 제주지사 후보 위성곤 확정
6·3 지방선거에 나설 더불어민주당 제주도지사 후보로 위성곤 의원이 최종 확정됐다.
18일 더불어민주당 중앙당 선거관리위원회는 16일부터 사흘간 실시한 결선 투표 결과 위성곤 의원이 문대림 의원을 제치고 후보로 선출됐다고 밝혔다.
이에 따라 위 의원은 국민의힘 문성유, 진보당 김명호, 무소속 양윤녕 후보와 함께 이번 도지사 선거를 치르게 된다.
위 의원은 1968년생으로 제주대학교 총학생회장 출신이다. 2006년 제4회 지방선거에서 열린우리당 후보로 서귀포시 동홍동 선거구에 출마해 당선되며 정치에 입문했다.
이후 도의원 3선을 거쳐 2016년 제20대 국회의원 선거에 도전, 서귀포 지역구에서 내리 3선에 성공하며 중앙 정치 무대에서 입지를 넓혔다.
위 의원은 결과 발표 직후 자신의 SNS를 통해 “이번 결과는 새로운 제주를 향한 도민 여러분의 간절한 염원이자, 이재명 정부와 함께 제주 대전환을 만들라는 준엄한 명령으로 생각한다”며 “본선에서 승리해 민생 위기,청년 이탈, 관광과 1차 산업의 어려움 등 제주의 과제를 해결해 나가겠다”고 밝혔다.
제주=문정임 기자 moon1125@kmib.co.kr
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