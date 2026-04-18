머스크 父 “두 아들, 비트코인 2만3400개 보유”
약 2조5000억 상당
일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)와 그의 동생인 킴벌 머스크가 총 2조5000억원 상당의 비트코인을 보유하고 있다는 주장이 제기됐다.
17일(현지시간) 미국 경제매체 벤징가에 따르면 머스크 형제의 아버지인 에롤 머스크는 최근 가상화폐 전문 매체와의 인터뷰에서 두 아들이 총 2만3400개의 비트코인을 보유하고 있다고 밝혔다.
현재 비트코인의 개당 가격인 7만4000달러로 환산할 때, 형제가 보유한 비트코인의 가치는 17억 달러(약 2조5000억원)에 달한다.
현재 일론 머스크가 이끄는 전기차 업체 테슬라와 항공우주 업체 스페이스X가 각각 비트코인 1만1509개, 8285개를 보유하고 있는 점을 고려할 때 머스크 형제의 개인 보유량은 약 3600개 수준으로 추정된다.
일론 머스크가 자신이 보유한 비트코인에 대해 공개한 적은 없지만, 가상화폐 시장에 대한 관심은 지속해서 드러내 왔다. 과거 ‘밈 코인’으로 불리는 도지코인을 공개적으로 언급해 가격 급등을 이끌었으며, 최근에는 자신이 운영하는 소셜미디어 엑스(X)에 가상화폐 시세를 실시간으로 확인할 수 있는 기능을 추가하기도 했다.
현재 일론 머스크의 자산은 약 8390억달러(약 1231조4842억원)로 세계 1위 부자다. 올해 스페이스X의 기업공개(IPO)가 가시화될 경우 ‘조만장자’(trillionaire)에 세계 최초로 이름을 올릴 수 있다는 전망도 나오고 있다.
백재연 기자 energy@kmib.co.kr
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