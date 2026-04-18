“7년 만의 완전체 귀환”…도쿄돔 열광시킨 BTS
17~18일 2회 공연 모두 전석 매진
日 주요 스포츠신문 1면에 대서특필
아리랑, ‘트리플 플래티넘’ 인증 획득
방탄소년단(BTS)의 일본 도쿄돔 공연이 현지 신문 1면을 장식했다.
BTS 소속사 빅히트뮤직에 따르면 일본 5대 스포츠지인 닛칸 스포츠, 스포츠 닛폰, 스포츠 호치, 산케이 스포츠, 데일리 스포츠는 17~18일 이틀 연속 1면에 BTS의 월드투어 일본 공연을 대서특필했다. 이들 매체는 ‘7년 만의 완전체 귀환’ ‘도쿄돔 열광’ ‘아미와의 재회’ 등을 헤드라인으로 뽑아 관련 소식을 비중 있게 다뤘다.
일본 언론은 BTS 멤버들이 군 복무 이후 완전체로 복귀한 첫 해외 공연지로 일본을 택했다는 점에 의미를 부여하며 “공백기가 느껴지지 않는 압도적인 무대”라고 평가했다. 이번 공연은 2회 모두 전석 매진돼 BTS를 향한 일본 팬들의 뜨거운 반응을 실감케 했다. BTS 월드투어는 2022년 이후 약 4년 만에 열리는 대규모 공연으로 전 세계 34개 도시에서 총 85회에 걸쳐 진행된다.
공연이 열린 도쿄돔 인근 편의점에는 BTS가 1면에 나온 신문을 사려는 팬들이 몰려 아침 일찍부터 매진되는 진풍경이 벌어졌다.
BTS의 정규 5집 ‘아리랑’(ARIRANG) 수록곡은 오리콘 스트리밍 차트 상위권을 휩쓸고 있다. 일본레코드협회에 따르면 아리랑 앨범은 지난달 기준 누적 출하량이 75만장을 넘겨 ‘트리플 플래티넘’ 인증을 받았다. 일본레코드협회는 매달 싱글·음반 누적 출하량에 따라 ‘골드’(10만장 이상), ‘플래티넘’(25만장 이상), ‘더블 플래티넘’(50만장 이상), ‘트리플 플래티넘’(75만장 이상) 등으로 인증을 부여한다.
권지혜 기자 jhk@kmib.co.kr
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