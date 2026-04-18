‘예수님 행세’ 트럼프, 이번엔 마라톤 성경 낭독 행사 참여
자신을 예수님에게 빗대며 논란을 일으킨 도널드 트럼프 미국 대통령이 ‘성경 낭독 마라톤’에 참여한다.
17일(현지시간) 미국 뉴욕타임스(NYT)에 따르면 트럼프 대통령은 오는 19~25일 일주일간 미국 워싱턴DC에서 열리는 ‘미국, 성경을 읽다’ 행사에 참여한다.
해당 행사는 보수 성향 기독교 단체인 크리스천 인게이지드 주최로 열리며, 주최 측은 트럼프 대통령이 이 행사에 참여한다고 밝혔다.
트럼프 대통령은 “내 이름으로 일컫는 내 백성이 그들의 악한 길에서 떠나 스스로 낮추고 기도하여 내 얼굴을 찾으면 내가 하늘에서 듣고 그들의 죄를 사하고 그들의 땅을 고칠지라”는 내용이 담긴 구약 성경 역대하 7장의 일부 구절을 읽은 것으로 전해졌다.
지난 수십 년간 미국에 정치적인 함의를 주는 약속으로 해석돼 온 해당 구절은 찬양과 기도 설교 등에 널리 활용됐다. 트럼프 대통령은 지난 14일 집무실에서 자신의 낭독 분량을 녹화한 것으로 알려졌다.
NYT는 “특히 트럼프 대통령의 기독교 지지자들이 이 구절을 국가의 회개와 이에 따른 축복을 강조하는 뜻으로 해석한다”고 설명했다.
2021년 1월 6일 의사당 습격 사건 당시에도 트럼프 대통령 지지단체 ‘트럼프를 위한 카우보이들’ 설립자는 확성기를 통해 해당 구절을 읊은 바 있다. 군중은 이에 화답해 “트럼프를 위해 싸우자!”고 외쳤다.
성경 낭독 행사는 19일 오전 창세기 1장으로 시작해 25일 오후 요한계시록 마지막 장으로 끝난다. 트럼프 대통령이 낭독한 분량은 미국 동부시간 기준 21일 오후 6~7시 사이에 방영된다.
참가자 대부분은 워싱턴DC 성경 박물관에서 실시간으로 낭독하지만, 트럼프 대통령을 비롯한 일부 고위급 인사는 자신의 분량을 사전 녹화했다. 마코 루비오 국무장관, 피트 헤그세스 국방장관, 숀 더피 교통장관, 수지 와일스 백악관 비서실장 등 트럼프 행정부 고위 관료들도 참가한 것으로 알려졌다.
NYT는 “현 행정부 인사를 포함해 약 500명에 이르는 성경 낭독자들은 트럼프 대통령의 가장 충성스러운 기독교 지지자들”이라고 설명했다.
트럼프 대통령의 이번 행사 참여는 자신을 예수님에 비유해 기독교 지지자들의 반발을 사는 와중에 이뤄졌다.
지난 12일 트럼프 대통령은 자신의 소셜미디어에 흰옷을 입고 붉은 망토를 걸친 채 병든 누군가의 이마에 손을 얹은 자신의 이미지를 올렸다. 스스로를 예수님에 비유했다며 ‘신성모독’ 논란이 거세지자 트럼프 대통령은 해당 게시물을 약 12시간 만에 삭제했다.
백재연 기자 energy@kmib.co.kr
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