트럼프 “이란과 합의 안되면 휴전연장 없다, 다시 폭격”
“하루이틀 안에 합의” 자신감 보이면서
“협상 결렬시 어떻게든 이란 우라늄 확보” 압박
“호르무즈 해협 개방 시진핑도 기뻐해”
도널드 트럼프 미국 대통령이 17일(현지시간) 이란과 종전 협상에서 합의를 이루지 못하면 휴전을 연장하지 않고 공습을 재개할 수 있다고 말했다.
로이터·타스통신 등에 따르면 트럼프 대통령은 이날 애리조나주 피닉스에서 워싱턴DC로 돌아오는 에어포스원 기내에서 취재진과 만나 오는 22일까지 미국과 이란이 합의에 이르지 못할 경우 휴전을 연장할 가능성에 관해 “아마도 휴전을 연장하지 않겠지만 (이란 해상에 대한) 봉쇄는 계속 유지할 것”이라고 말했다. 이어 “봉쇄가 유지되면 불행하게도 우리는 다시 폭탄을 투하해야 한다”며 이란 공격 재개 가능성을 시사했다.
미국과 이란은 지난 7일 중재국인 파키스탄이 제안한 ‘2주 휴전안’을 수용하면서 미 동부시간 기준 오는 21일, 이란 현지시간 기준 22일을 마감시한으로 정하고 종전 협상을 벌이고 있다. 트럼프 대통령은 “20분 전 꽤 좋은 소식이 있었다. 중동에서 이란 상황이 잘 진행되고 있는 것처럼 보인다”며 현재 협상 상황을 긍정적으로 평가했다. 그는 어떤 소식인지에 대해선 구체적으로 언급하지 않고 “곧 듣게 될 것”이라며 “이렇게 되는 것이 당연하다. 어떻게 될지 지켜보겠지만 그렇게 될 것이라고 생각한다”고 덧붙였다.
트럼프 대통령은 이날 인터넷 매체 악시오스와의 전화 인터뷰에서 “이란은 (미국과) 만나기를 원한다. 그들은 합의하기를 원한다”며 “(종전협상을 위한) 회담이 아마 이번 주말에 열릴 것이다. 우리는 하루나 이틀 안에 합의(get a deal)할 것으로 생각한다”고 자신감을 드러냈다. 또 블룸버그 통신과의 전화 인터뷰에서도 “주요 쟁점은 대부분 마무리됐다. 매우 빠르게 진행될 것”이라며 이란의 핵 프로그램이 영구적으로 중단되느냐는 질문에는 “기간은 없다. 무기한”이라고 답했다.
이번 주말에도 계속 협상을 이어갈 것이고 현재 남은 쟁점이 많지 않다고 상황을 낙관하면서도 만약 합의에 이르지 못한다면 휴전 연장은 없으며 다시 폭격을 가할 수 있다고 압박한 것으로 해석된다. 트럼프 대통령은 그 연장선상에서 이란과 협상이 결렬되면 어떻게 해서든 이란의 고농축 우라늄을 확보할 것이라고도 말했다고 미국 CNN 방송이 보도했다. 그러나 에스마일 바가이 이란 외무부 대변인은 이란 국영 IRIB 방송과 인터뷰에서 “이란의 농축 우라늄은 그 어디로도 이전되지 않을 것”이라는 입장을 거듭 확인했다.
한편 트럼프 대통령은 이란의 호르무즈 해협 개방 발표에 시진핑 중국 국가주석도 기뻐하고 있다고 전했다. 트럼프 대통령은 트루스소셜에 올린 글에서 “시 주석이 호르무즈 해협이 개방됐거나 빠르게 개방되고 있는 것을 매우 기쁘게 생각한다”며 다음 달 14~15일 베이징에서 열리는 미·중 정상회담이 “역사적 회담이 될 것”이라고 기대감을 나타냈다.
앞서 아바스 아라그치 이란 외무장관은 이날 자신의 엑스(X) 계정을 통해 “레바논 휴전 상황을 반영해 남은 휴전 기간 호르무즈 해협을 통과하는 모든 상선의 항해를 전면 허용한다”고 발표했다. 다만 이 발표 이후 이란 정권의 지원을 받는 관영 매체들이 “결함 있고 불완전한 트윗”이라고 비판하는 등 내부 이견이 노출돼 실제 해협이 개방돼 선박들이 자유롭게 통항하끼까지는 시간이 걸릴 것이라는 관측이 나온다.
권지혜 기자 jhk@kmib.co.kr
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