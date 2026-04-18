트럼프 “이란과 합의 안되면 휴전연장 없다, 다시 폭격”

“하루이틀 안에 합의” 자신감 보이면서

“협상 결렬시 어떻게든 이란 우라늄 확보” 압박

“호르무즈 해협 개방 시진핑도 기뻐해”

도널드 트럼프 미국 대통령이 17일(현지시간) 워싱턴DC 백악관에 도착해 기자들에게 손을 흔들고 있다. AP연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령이 17일(현지시간) 이란과 종전 협상에서 합의를 이루지 못하면 휴전을 연장하지 않고 공습을 재개할 수 있다고 말했다.

지난 2일 인공위성이 촬영한 호르무즈 해협 모습. 로이터연합뉴스