낚싯바늘 삼킨 채 돌아온 늑구…소고기 특식으로 회복 중
대전 오월드에서 탈출해 열흘 만에 돌아온 늑대 ‘늑구’가 특식을 먹으며 안정을 되찾고 있다. 탈출 기간 낚싯바늘까지 삼킨 늑구는 현재 큰 이상 없이 회복 단계에 들어갔다.
18일 대전시에 따르면 전날 포획된 늑구는 대전 오월드 내 동물병원에서 치료와 관찰을 받고 있다.
늑구는 지난 8일 사육시설 철조망 아래를 파고 탈출한 뒤 열흘 뒤인 17일 오전 12시44분쯤 동물원에서 약 1㎞ 떨어진 지점에서 발견됐다.
건강 상태는 전반적으로 양호했지만 야생에서 생활하는 동안 체중이 약 3㎏ 감소한 것으로 알려졌다.
특히 위장에서는 길이 2.6㎝의 낚싯바늘이 발견돼 내시경으로 제거하는 시술을 받았다. 야생 생활 중 물고기를 먹는 과정에서 함께 삼킨 것으로 추정된다.
현재 늑구는 정상적으로 먹이를 섭취하고 있다. 오월드 측은 소화 부담을 줄이기 위해 평소보다 적은 양을 갈아서 제공하고 있으며, 기존 닭고기에 더해 소고기도 함께 먹이고 있다.
감염 가능성에 대비해 약물도 사료에 섞어 공급 중이다. 회복 상태에 따라 소간 등 고영양 먹이도 추가로 제공할 계획이다.
다만 늑구는 당분간 격리 상태를 유지한다. 외상은 없지만 야생에서의 생활 과정에서 바이러스나 기생충에 노출됐을 가능성이 있기 때문이다. 최소 일주일에서 열흘간 관찰을 거친 뒤 이상이 없을 경우에만 다른 개체들과 합사 여부를 결정할 방침이다. 이로 인해 늑구와 가족 개체들의 재회도 미뤄지고 있다
늑구 탈출 이후 중단된 오월드 운영도 재개 시점을 잡지 못하고 있다. 오월드는 방문객이 몰리는 주말인 18~19일에도 휴장을 이어가기로 했다.
백재연 기자 energy@kmib.co.kr
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