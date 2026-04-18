李대통령 “장특공제 폐지가 실거주 국민에 세금폭탄?…거짓말”

이재명 대통령이 17일 청와대 영빈관에서 열린 공공기관 및 유관기관 업무보고에서 국민의례를 하고 있다. 연합뉴스

폐지는 집 한 채 가진 실거주 국민에게 세금 폭탄 안기는 것’이라구요?”라며 “

특히 공적책임을 가진 정치인과 언론인이라면”이라고 밝혔다.

부동산 투기 옹호하는 사람이 아니라면 오래 소유했다는 이유로 양도소득세를 깎아주라고 주장할 이유가 없다. 차라리 그 돈으로 오래 일한 사람 근로소득세 깎아 주는게 낫지 않겠느냐”고 물었다.