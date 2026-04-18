러시아에 돈줄 열어주는 美, 원유 판매 한달 더 연장

사흘 전 “연장 없다”고 밝힌 데서 정책 선회

글로벌 에너지 시장 불안 반영한 조치 평가

지난 2일 인공위성이 촬영한 호르무즈 해협 모습. 로이터연합뉴스

미국이 이란 전쟁으로 국제유가가 폭등한 데 따른 한시적 대응책으로 내놓았던 러시아산 원유와 석유 제품 판매를 한 달 더 허용하기로 했다. 사흘 전 “판매 승인을 갱신하지 않겠다”고 했던 데서 정책 방향이 급선회했다.

우크라이나 전쟁이나 이란에 대한 지원을 돕는 결과로 이어질 수 있다는 지적이 계속 제기된다.