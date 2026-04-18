박진성 시인 성희롱 폭로한 김현진씨 사망… 향년 28세

자신의 소셜미디어에 고인의 주민등록증을 게시하고 실명과 고향, 나이 등을 공개하기도 했다.

2016년 ‘미투(#MeToo)’ 운동 당시 시인 박진성씨의 성희롱 피해 사실을 폭로했던 김현진씨가 28세의 나이로 17일 숨졌다. 사인은 공개되지 않았다.고인의 법률대리인이었던 이은의 변호사는 17일 소셜미디어를 통해 “짧았지만 빛나고 뜨거웠던 98년생 김현진님의 작별을 전한다”며 이같이 밝혔다.박씨는 2015년 9월 인터넷 시 강습을 통해 알게 된 고인(당시 17세)에게 “내가 성폭행을 해도 안 버린다고 약속해라” 등의 성적 메시지를 반복적으로 보냈다. 고인은 문단 내 성폭력 폭로가 확산되던 2016년 10월 트위터에 익명으로 피해 사실을 공개했다.이후 박씨는 소셜미디어를 통해 “무고는 중대 범죄” “허위로 누군가를 성폭력범으로 만드는 일이 없기를 바란다”라며 폭로가 허위라고 주장했다. 또한 박씨는고인은 악성 댓글 등 2차 가해에 시달리다 박씨를 정보통신망법상 명예훼손 혐의로 고소했고, 사건은 장기간 법정 공방으로 이어졌다. 박씨는 2024년 유죄가 인정돼 징역 1년 8개월의 실형이 확정됐다.이 변호사는 “(고인은) 용기 있고 총명한 청춘이었고 그가 낸 용기에 아주 많은 여성이 함께 손잡고 직진해 사필귀정을 일궜다”고 말했다.빈소는 서울 서대문구 동신병원장례식장 1호실에 차려졌다. 발인은 18일 오후다.백재연 기자 energy@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지