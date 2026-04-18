마약왕 박왕열 공범 ‘흰수염고래’ 필리핀서 조사
마약합수본 수사팀 12일 출국해 조사 후 귀국
오는 22일 구속기간 만료 전 박왕열 기소
‘텔레그램 마약왕’으로 불린 박왕열(48)을 수사 중인 마약범죄 정부합동수사본부가 박왕열의 공범이자 외조카인 일명 ‘흰수염고래’를 필리핀 현지에서 조사했다.
18일 수사당국에 따르면 마약합수본은 지난 12일 검사 1명과 수사관 등 9명을 필리핀 마닐라로 보내 교정시설에 수감돼 있는 A씨를 면담 조사했다. A씨는 흰수염고래로 불리며 2024년부터 마약 밀수를 담당, 국내 유통에 관여해 온 것으로 파악됐다.
필리핀 외국인수용시설과 교정시설에는 A씨 외에도 박왕열에게 마약과 계좌를 공급한 공범과 조직 관련자들도 다수 수감돼 있는데 마약합수본은 이들에 대해서도 조사를 벌인 것으로 전해졌다. 이날 귀국한 수사팀은 현지 조사 자료를 토대로 박왕열에 대한 혐의 입증 보강 작업을 벌일 예정이다. 박왕열의 구속 기간이 만료되는 오는 22일 전까지 수사를 마무리해 구속기소한다는 방침이다.
박왕열은 필리핀에서 한국인 3명을 살해해 현지 교도소에 복역하면서도 국내에 다량의 마약을 유통한 혐의로 지난달 25일 임시 인도됐으며 현재 수원구치소에 수감돼 있다. 이재명 대통령이 필리핀과의 정상회담에서 인도 요청을 한 지 약 3주 만에 한국으로 전격 송환된 것이다.
박왕열이 밀수하거나 유통하려다 적발된 양은 2019년 11월부터 2024년 8월까지 필로폰 12.7kg을 포함해 마약류 17.7kg(시가 63억 상당) 등으로 파악됐다. 여기에 이미 판매해 돈으로 받은 것으로 분석된 수익금 68억원을 더하면 박왕열이 관여한 마약 범죄수익은 131억원에 달하는 것으로 조사됐다. 수사 결과에 따라 범죄수익 규모는 더 커질 수 있다.
권지혜 기자 jhk@kmib.co.kr
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