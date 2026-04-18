마약왕 박왕열 공범 ‘흰수염고래’ 필리핀서 조사

마약합수본 수사팀 12일 출국해 조사 후 귀국

오는 22일 구속기간 만료 전 박왕열 기소

'마약왕' 박왕열이 지난달 27일 경기도 의정부지법에서 구속 전 피의자 심문을 위해 법정으로 이동하는 모습. 연합뉴스

‘텔레그램 마약왕’으로 불린 박왕열(48)을 수사 중인 마약범죄 정부합동수사본부가 박왕열의 공범이자 외조카인 일명 ‘흰수염고래’를 필리핀 현지에서 조사했다.