국민의힘 서울시장 후보 오세훈 확정…與 정원오와 맞대결

당내 경선서 박수민·윤희숙 상대로 승리

서울시장 3연임·5선 도전 나서

오세훈 서울시장이 17일 서울 관악구 관악뷰티거리를 찾아 현장을 둘러보고 있다. 연합뉴스

오세훈 서울시장이 6·3 지방선거 국민의힘 서울시장 후보로 확정됐다. 이에 따라 3연임에 도전하는 오 시장과 더불어민주당 서울시장 후보인 정원오 전 성동구청장의 맞대결이 성사됐다.