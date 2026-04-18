국민의힘 서울시장 후보 오세훈 확정…與 정원오와 맞대결
당내 경선서 박수민·윤희숙 상대로 승리
서울시장 3연임·5선 도전 나서
오세훈 서울시장이 6·3 지방선거 국민의힘 서울시장 후보로 확정됐다. 이에 따라 3연임에 도전하는 오 시장과 더불어민주당 서울시장 후보인 정원오 전 성동구청장의 맞대결이 성사됐다.
박덕흠 국민의힘 공천관리위원장은 18일 서울 여의도 당사에서 오 시장이 서울시장 후보 선출을 위한 당내 경선에서 박수민 의원(서울 강남을), 윤희숙 전 의원을 상대로 승리했다고 밝혔다. 오 시장은 2000년 16대 총선에서 한나라당 소속으로 서울 강남을에 출마해 당선되며 정계에 입문했다.
2004년 17대 총선을 앞두고 전격 정계 은퇴를 선언했다가 2년여 만인 2006년 4월 서울시장 선거에 출마해 당시 열린우리당 후보였던 강금실 전 법무부 장관을 제치고 당선됐다. 서울시장 재선에 성공한 뒤 2011년 무상급식 주민투표에 시장직을 걸고 사퇴하면서 10년 가까이 정계를 떠나 있었다.
이후 2021년 4월 서울시장 보궐선거에서 당선돼 재기했으며 2022년 재임에 성공해 4선 서울시장 타이틀을 쥐게 됐다.
민주당은 지방선거 최대 승부처이자 서울 민심의 바로미터로 꼽히는 서울시장 탈환을 위해 3선 구청장 출신의 정 후보를 내세워 이재명정부와 호흡 맞춰 일할 수 있는 집권여당 후보라는 점을 부각하고 있다.
권지혜 기자 jhk@kmib.co.kr
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