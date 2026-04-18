[속보] 국힘 서울시장 후보에 오세훈…與정원오와 대결
오세훈 서울시장이 18일 국민의힘 서울시장 후보로 확정됐다.
박덕흠 중앙당 공천관리위원장은 이날 여의도 중앙당사에서 오 시장이 후보 경선에서 박수민 의원(초선·서울 강남을)과 윤희숙 전 의원을 상대로 승리했다고 밝혔다.
이에 따라 오 시장은 더불어민주당 서울시장 후보인 정원오 전 성동구청장과 맞붙게 된다.
오 시장은 1961년생으로 2000년 16대 총선에서 한나라당으로 서울 강남을에 출마해 당선되며 정계에 입문했다.
2004년 17대 총선을 앞두고 재선을 마다하고 정계 은퇴를 선언하며 정치권에 충격을 던지기도 했다. 은퇴 이후 2년 4개월 만인 2006년 4월 서울시장 출마를 선언해 열린우리당 강금실 전 법무장관을 제치고 첫 40대 서울시장이 됐다.
서울시장 재선에 성공한 그는 2011년 무상급식 주민투표에 시장직을 걸었다가 사퇴했다. 이후 2021년 4월 보궐선거에서 승리해 서울시청에 재입성했으며 2022년 시장 재임에 성공하며 최초의 4선 서울시장 타이틀을 거머쥐었다.
백재연 기자 energy@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사