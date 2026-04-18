이란 ‘호르무즈 개방’ 발표 직전 또 수상한 거래

발표 20분 전 유가 하락에 1조원대 베팅

국제유가 급락하며 선물매도 투자자 수익

이란 관영매체는 반박보도…강경파 반발 가능성

지난 12일(현지시간) 오만 무산담주 연안의 호르무즈 해협에 떠 있는 선박. 로이터연합뉴스

이란이 휴전 기간 호르무즈 해협을 완전 개방하겠다고 발표하기 직전 유가 하락에 대규모 베팅이 몰려 또다시 정보 유출 의혹이 제기됐다고 로이터통신이 17일(현지시간) 보도했다.



런던증권거래소그룹(LSEG)에 따르면 투자자들은 이날 오후 12시 24분부터 1분간 브렌트유 선물 7990계약을 매도했다. 계약 규모는 당시 가격 기준으로 약 7억6000만 달러(약 1조11150억원)에 달했다. 이 거래가 이뤄지고 약 20분이 지난 뒤 아바스 아라그치 이란 외무 장관은 엑스(X·옛 트위터)를 통해 “레바논 휴전 상황을 반영해 남은 휴전 기간 호르무즈 해협을 통과하는 모든 상선의 항해를 전면 허용한다”고 밝혔다.



이란의 발표 직후 국제유가가 장중 최대 11% 급락하면서 선물을 매도한 투자자는 상당한 수익을 얻게 됐다.



호르무즈 해협을 나타낸 지도. 로이터연합뉴스

이런 식의 수상한 거래 패턴은 이전에도 있었다. 미국과 이란이 지난 7일 2주 휴전을 발표하기 직전 일부 투자자들은 약 9억5천000만 달러(약 1조4000억원)의 원유 선물을 매도했다. 그보다 앞선 지난달 23일에도 도널드 트럼프 미 대통령이 이란의 에너지 인프라에 대한 공격 연기를 발표하기 15분 전 약 5억 달러(약 7400억원) 규모의 원유 선물 매도 계약이 체결됐다. 당시 유가는 15% 급락했다.



이런 투자가 반복되면서 일각에선 내부 정보가 유출된 것 아니냐는 의심이 커지고 있다.



이에 미 상품선물거래위원회(CFTC)는 원유 선물시장에서 제기된 불공정 거래 의혹과 관련해 최근 시카고상품거래소(CME)와 ICE 선물거래소에 자료를 요청했다.



한편 아라그치 장관의 호르무즈 해협 개방 발표 이후 이란 정권의 지원을 받는 관영매체들이 이에 대해 우려를 표하거나 반박하는 보도를 쏟아내 그 배경에 관심이 쏠린다. 이란 내 강경파들이 자신들의 주장을 앞세우기 위해 관영매체를 활용했을 가능성이 제기된다.



타스님 통신은 아라그치 장관의 엑스 글을 두고 “결함 있고 불완전한 트윗”이라며 “충분한 설명 없이 게시된 이 트윗은 통행의 조건, 작동 방식, 세부 사항에 대해 여러 모호성을 야기시켰다. 적절한 구두·서면 설명 없이 이러한 성명을 발표하는 것은 빈약한 의사소통으로 간주된다”고 비판했다.



메흐르 통신은 “호르무즈 해협은 최근 전쟁에서 핵심적이고 결정적인 요인이었다”며 “최고지도자의 성명에 따르면 폐쇄된 상태로 유지돼야 한다”고 강조했다. ‘호르무즈 해협의 봉쇄 조치가 계속돼야 한다’는 아야톨라 세예드 모즈타바 하메네이 이란 최고지도자의 발언을 다시 부각한 것이다.



미 CNN 방송은 미국과 이스라엘의 공습으로 전 최고지도자 아야톨라 알리 하메네이가 사망한 후 이란 정치시스템 내 권력 구조가 더 불투명해지고 분산되는 상황이라고 지적했다.



권지혜 기자 jhk@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 런던증권거래소그룹(LSEG)에 따르면 투자자들은 이날 오후 12시 24분부터 1분간 브렌트유 선물 7990계약을 매도했다. 계약 규모는 당시 가격 기준으로 약 7억6000만 달러(약 1조11150억원)에 달했다. 이 거래가 이뤄지고 약 20분이 지난 뒤 아바스 아라그치 이란 외무 장관은 엑스(X·옛 트위터)를 통해 “레바논 휴전 상황을 반영해 남은 휴전 기간 호르무즈 해협을 통과하는 모든 상선의 항해를 전면 허용한다”고 밝혔다.이란의 발표 직후 국제유가가 장중 최대 11% 급락하면서 선물을 매도한 투자자는 상당한 수익을 얻게 됐다.이런 식의 수상한 거래 패턴은 이전에도 있었다. 미국과 이란이 지난 7일 2주 휴전을 발표하기 직전 일부 투자자들은 약 9억5천000만 달러(약 1조4000억원)의 원유 선물을 매도했다. 그보다 앞선 지난달 23일에도 도널드 트럼프 미 대통령이 이란의 에너지 인프라에 대한 공격 연기를 발표하기 15분 전 약 5억 달러(약 7400억원) 규모의 원유 선물 매도 계약이 체결됐다. 당시 유가는 15% 급락했다.이런 투자가 반복되면서 일각에선 내부 정보가 유출된 것 아니냐는 의심이 커지고 있다.이에 미 상품선물거래위원회(CFTC)는 원유 선물시장에서 제기된 불공정 거래 의혹과 관련해 최근 시카고상품거래소(CME)와 ICE 선물거래소에 자료를 요청했다.한편 아라그치 장관의 호르무즈 해협 개방 발표 이후 이란 정권의 지원을 받는 관영매체들이 이에 대해 우려를 표하거나 반박하는 보도를 쏟아내 그 배경에 관심이 쏠린다. 이란 내 강경파들이 자신들의 주장을 앞세우기 위해 관영매체를 활용했을 가능성이 제기된다.타스님 통신은 아라그치 장관의 엑스 글을 두고 “결함 있고 불완전한 트윗”이라며 “충분한 설명 없이 게시된 이 트윗은 통행의 조건, 작동 방식, 세부 사항에 대해 여러 모호성을 야기시켰다. 적절한 구두·서면 설명 없이 이러한 성명을 발표하는 것은 빈약한 의사소통으로 간주된다”고 비판했다.메흐르 통신은 “호르무즈 해협은 최근 전쟁에서 핵심적이고 결정적인 요인이었다”며 “최고지도자의 성명에 따르면 폐쇄된 상태로 유지돼야 한다”고 강조했다. ‘호르무즈 해협의 봉쇄 조치가 계속돼야 한다’는 아야톨라 세예드 모즈타바 하메네이 이란 최고지도자의 발언을 다시 부각한 것이다.미 CNN 방송은 미국과 이스라엘의 공습으로 전 최고지도자 아야톨라 알리 하메네이가 사망한 후 이란 정치시스템 내 권력 구조가 더 불투명해지고 분산되는 상황이라고 지적했다.권지혜 기자 jhk@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지