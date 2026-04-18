트럼프 “이번 주말 이란과 회담…1~2일 내 합의”

도널드 트럼프 미국 대통령이 17일(현지시간) 미국 애리조나주 피닉스의 드림시티교회에서 열린 '터닝포인트 USA' 행사에 참석하고 있다. 로이터연합뉴스

트럼프 대통령은 두번째 협상을 누가 이끌게 될지 아직 결정하지 않았다면서, 자신이 직접 파키스탄으로 갈 것이냐는 질문에 “그럴 수도 있다”고 블룸버그에 말했다.