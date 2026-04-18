트럼프 “이번 주말 이란과 회담…1~2일 내 합의”
도널드 트럼프 미국 대통령이 미·이란 협상이 이번 주말 중 타결될 수 있다며 낙관론을 거듭 강조했다. 다만 핵물질 처리 방식 등을 둘러싼 양측 입장차는 여전히 남아 있어 막판 신경전이 이어지는 양상이다.
트럼프 대통령은 17일(현지시간) 애리조나주 ‘터닝포인트 USA’ 행사장으로 이동하던 중 기자들과 만나 “협상은 계속 진행 중이며 주말에도 이어질 것”이라며 “레바논을 포함해 많은 좋은 일이 일어나고 있다”고 말했다.
앞서 그는 미국 매체 악시오스와의 전화 인터뷰에서도 “이란이 우리와 만나기를 원한다. 그들은 합의하기를 원한다”며 “회담이 아마 이번 주말에 열릴 것이다. 우리는 하루나 이틀 안에 합의할 것으로 생각한다”고 말했다.
협상은 공식 대면 회담 형태보다는 제3자를 통한 간접 접촉 방식으로 이어지고 있는 것으로 보인다. 주말 사이 양국 고위급이 직접 마주 앉는 형태의 대면 회담이 진행된다는 움직임은 아직 없다.
트럼프 대통령은 블룸버그 인터뷰에서 “주요 쟁점은 대부분 정리됐다”며 협상이 빠르게 마무리될 것이라고 자신했다. 특히 이란 핵 프로그램이 영구적으로 중단되느냐는 질문에는 “기간 제한 없이 무기한 중단이 될 것”이라고 주장했다.
2차 협상은 파키스탄 이슬라마바드에서 열릴 것으로 예상된다. 미국 측 협상단 구성은 아직 확정되지 않았다. 트럼프 대통령은 두번째 협상을 누가 이끌게 될지 아직 결정하지 않았다면서, 자신이 직접 파키스탄으로 갈 것이냐는 질문에 “그럴 수도 있다”고 블룸버그에 말했다.
백재연 기자 energy@kmib.co.kr
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