경찰, ‘BJ 강제추행 혐의’ 유명 걸그룹 멤버 오빠 구속영장
유명 걸그룹 멤버의 오빠가 여성 인터넷방송 진행자(BJ)를 추행한 혐의로 체포돼 구속 기로에 놓였다.
17일 경찰에 따르면 서울 강남경찰서는 강제추행 혐의를 받는 A씨에 대한 이날 구속영장을 신청했다.
A씨는 지난 14일 저녁 강남구 한 식당에서 피해자와 함께 술을 마신 뒤, 자택으로 데려가 부적절한 신체 접촉을 시도한 혐의로 현행범 체포된 것으로 알려졌다.
A씨는 사건 이틀 전 피해자로부터 이른바 ‘식사 데이트권’을 구매한 상태였던 것으로 전해졌다.
한편 피해자는 같은 날 “사생활 사진을 온라인에 유포하겠다”는 내용의 카카오톡 메시지를 받았다며, 성폭력처벌법상 촬영물 이용 협박 혐의로 성명 불상의 인물을 경찰에 고소했다. 경찰은 해당 메시지 발신자를 추적 중이다.
백재연 기자 energy@kmib.co.kr
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